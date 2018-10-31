Какие болезни лечат животные: перечень

Медики активно используют терапию с помощью животных. Особенно популярны лечение кошками, лошадьми и дельфинами.

Анималотерапия также доступна и в Украине, передает "Сегодня".

Совы, сычи, аисты, соловьи, коты, лошади, пауки и даже домашние утки, куры и бойцовские собаки могут помочь вылечить немало недугов.

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Со слов заведующей приюта для птиц Марии Микитюк, с помощью пернатых лечат исключительно такие психологические проблемы, как нервози, психозы, гиперактивность и прочее. В частности, наблюдая за птицами, дети понимают, что нужно вести себя тихо, спокойно, чтобы птица пошла на контакт.

Терапия в компании кота спасает от депрессии, стрессов, неврозов и социофобии. Благодаря кошкам пациенты быстрее выходили их критических состояний.

При канистерапии (лечение собаками) к животным можно прикасаться, кормить, играть с ними. При общении с собаками пациенты идут лучше на контакт, а также улучшается их моторика.

С помощью пауков арахнологи помогают избавиться от различных фобий (страхов).

Страхи – это именно то, что блокирует нашу жизнь, наши эмоции и нормальное существование. Тем, кто страдает на арахнофобию, я даю им шкуру паука (они линяют) и сажаю на руку. И так постепенно в руках появляется уже настоящий паук-птицеед. После этих сеансов человек понимает, что угрозы нет,

– рассказал арахнолог Руслан Билякович.

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