Какие болезни ребенок может подцепить в зоопарке

В зоопарке можно получить не только хорошее настроение, но и подцепить много болезней. Потому родителям нужно быть очень внимательными и следить за детьми.

От животных дети могут подцепить бешенство, пишет портал "Наша Мама".

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Бешенство способны перекосить собаки, еноты и лисы. Стоит понимать, что болезнь передается не только через укус. К примеру, енот может лизнуть руку ребенку, а он потом ею будет принимать пищу.

Животные в зоопарках подвергаются заражению гельминтозами (болезнь, возникающая из-за паразитов). Если глисты передались ребенку, то они начинают поражать внутренности. Детскому организму очень сложно справиться с паразитами. Поэтому у малышей могут появиться желтуха, проблемы с суставами или нервной системой, расстройства желудочно-кишечного тракта, сепсис.

Визит в зоопарк может обернуться тяжелой инфекцией бруцеллез. Она может быть у коз, овец, коров, свиней. Если на теле есть ранки, то не нужно давать животным их облизывать. Болезнь может привести к инвалидности.

Дети могут заразиться туберкулезом. Это может произойти из-за живучести бактерий заболевания. То есть животные могли им заразиться еще до того, как попали в зоопарк.

Во время общения с животными нужно особенно осторожно следить за детьми. У последних могут возникнуть аллергические реакции.

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