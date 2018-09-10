Какие драгоценности Елизавета II подарила Меган Маркл: фото

Меган Маркл засветила серьги с жемчугом и бриллиантами во время церемонии вручения премий WellChild Awards.

Как пишет The Sun, это уникальное украшение Елизавета II подарила герцогине Сассекской из своей личной коллекции.

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Эти изящные серьги – подарок Елизаветы II для Меган Маркл

Эксперты рассказали, что сочетание бриллианта и жемчуга означает удачу и покровительство, а сам по себе жемчуг символизирует чистоту, мудрость, великодушие, а еще притягивает благосостояние.

Как ранее сообщалось, в тот вечер Маркл появилась на публике в черном брючном костюме. Свой изысканный образ герцогиня дополнила черным клатчем с золотой цепочкой и туфлями-лодочками в тон.



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