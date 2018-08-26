14:39
27 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
32°C 16°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
  • четверг
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Красота
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Какие духи, макияж и уход за лицом выбирает Дженнифер Лоуренс: секреты красоты

117 Читати новину українською
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс / Instagram / @jenniferlawrence.daily

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс неоднократно становилась лицом модных брендов и делилась, как ей удается ухаживать за собственной кожей. На этот раз она рассказала в Harper's Bazaar, какой аромат является ее любимым, и какой макияж, прическу и бьюти-продукты она предпочитает.

Об этом сообщается на сайте издания.

Читайте также: Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата Dior: первое фото

Духи

Звезда фильмов "Красный воробей", "Голодные игры" и "Мама!" призналась, что ее любимыми духами уже долгое время остается аромат Joy от Dior. Как оказалось, ее первыми духами в детстве были Miss Dior, поскольку ими пользовалась ее мама. Впоследствии звезда сама определилась с любимыми нотами духов.

"Аромат Joy от Dior – не слишком резкий, очень воздушный, и мне это нравится. Мне кажется, он и современный, и классический одновременно", – добавляет Лоуренс.

Макияж

В своем ежедневном макияже Дженнифер старается придерживаться золотого правила, которое ей еще когда-то рассказала бабушка, – всегда подчеркивать карандашом собственные брови.

"Этого совета я придерживаюсь до сих пор. Что касается тяжелого макияжа, то, если у меня не запланировано никаких мероприятий, я не крашусь. Не вижу в частом макияже никаких плюсов", – комментирует звезда.

Уход за лицом и волосами

У Дженнифер Лоуренс есть персональный косметолог Джордия Луиза из Нью-Йорка, которому она полностью доверяет. Поэтому по рекомендации врача она каждый вечер пользуется отшелушивающим средством. Это может быть скраб с гранулами или еще что-то, но девушке главное тщательно очистить собственную кожу. Также актриса всегда пользуется ночным кремом и ретинолом, поскольку у нее сухая кожа. Днем Лоуренс не забывает и о солнцезащитном креме, в составе которого есть цинк.

"Что касается волос, то это катастрофа. От природы они у меня вьющиеся, и я это ненавижу. Я предпочитаю выравнивать их. А в прическе мне нравится стильная растрепанность", – признается обладательница премии "Оскар".

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Макияж Дженнифер Лоуренс Красота
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 26 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
сегодня, 14:00 Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
Настя Сукач 1421
Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
сегодня, 12:01 Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
Анастасія Ковач-Петрушенко
Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
сегодня, 08:41 Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
Катерина Одарченко
Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
сегодня, 08:25 Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
сегодня, 08:07 Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
Лунный календарь стрижек на август 2018: важные советы
 30 июля , 19:00
Лунный календарь стрижек на июль 2018: интересные советы
 18 июля , 18:50
Я не пьяная, а размытая: сеть захватил новый бьюти тренд – пиксельный макияж
 12 июня , 14:05
Дерматолог Анджелины Джоли раскрыл главные секреты красоты актрисы
 3 мая , 20:17
Как правильно наносить автозагар, чтобы получить ровный тон
 6 июня , 20:45
Как сделать макияж в стиле "ангел" Victoria's Secret: видеоурок Эльзы Госк
 25 августа , 18:49
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук