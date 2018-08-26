Какие духи, макияж и уход за лицом выбирает Дженнифер Лоуренс: секреты красоты

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс неоднократно становилась лицом модных брендов и делилась, как ей удается ухаживать за собственной кожей. На этот раз она рассказала в Harper's Bazaar, какой аромат является ее любимым, и какой макияж, прическу и бьюти-продукты она предпочитает.

Об этом сообщается на сайте издания.

Читайте также: Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата Dior: первое фото

Духи

Звезда фильмов "Красный воробей", "Голодные игры" и "Мама!" призналась, что ее любимыми духами уже долгое время остается аромат Joy от Dior. Как оказалось, ее первыми духами в детстве были Miss Dior, поскольку ими пользовалась ее мама. Впоследствии звезда сама определилась с любимыми нотами духов.

"Аромат Joy от Dior – не слишком резкий, очень воздушный, и мне это нравится. Мне кажется, он и современный, и классический одновременно", – добавляет Лоуренс.

Макияж

В своем ежедневном макияже Дженнифер старается придерживаться золотого правила, которое ей еще когда-то рассказала бабушка, – всегда подчеркивать карандашом собственные брови.

"Этого совета я придерживаюсь до сих пор. Что касается тяжелого макияжа, то, если у меня не запланировано никаких мероприятий, я не крашусь. Не вижу в частом макияже никаких плюсов", – комментирует звезда.

Уход за лицом и волосами

У Дженнифер Лоуренс есть персональный косметолог Джордия Луиза из Нью-Йорка, которому она полностью доверяет. Поэтому по рекомендации врача она каждый вечер пользуется отшелушивающим средством. Это может быть скраб с гранулами или еще что-то, но девушке главное тщательно очистить собственную кожу. Также актриса всегда пользуется ночным кремом и ретинолом, поскольку у нее сухая кожа. Днем Лоуренс не забывает и о солнцезащитном креме, в составе которого есть цинк.

"Что касается волос, то это катастрофа. От природы они у меня вьющиеся, и я это ненавижу. Я предпочитаю выравнивать их. А в прическе мне нравится стильная растрепанность", – признается обладательница премии "Оскар".