Какие факторы приводят к разводу: ответ психолога

Развод – это большой стресс для обоих супругов. Причиной разрыва отношения могут быть различные факторы, которые негативно влияют на супружеские отношения.

Психотерапевт Геннадий Мустафаев назвал основные факторы развода, пишет НВ.

Читайте также: Какие пары чаще всего расстаются: ученые удивили заявлением

Основными факторами являются экономическая несвобода одного из партнеров, которая может быть инструментом манипуляций со стороны второй половниы. Причиной развода может выступать потеря физического и интеллектуального интереса к своей второй половинке, а также измена одного из супругов.

Основным фактором развода является экономическая несвобода

Психолог объясняет, что измена – это большая "засада". К примеру, если женщина или мужчина устраивает партнера на 70%, то он или она будут идти за другими 30%. В итоге, фактически люди, которые предали, получают лишь 30%, теряя остальное.

Чтобы уменьшить возможность развода, нужно искать партнера, который будет разделять ваше видение семейных отношений.

Психотерапевт назвал три типа семейных отношений:

Традиционные патриархальные отношения, в которых женщина зависит от мужчины в материальном и эмоциональном плане. У женщины развиваются комплексы, которые разрушают основы брака – любовь и взаимопонимание, а также взаимное уважение.

Женщина в традиционных патриархальных отношениях

Партнерский тип семейных отношений предусматривает равные права и обязанности.

На фигуре общего ребенка партнеров строится диоцентристкие отношения. Обычно супруги не знают, как жить дальше после того, как ребенок вырос.

К слову, исследования американских ученых показывает, что счастье в браке зависит от здорового сна пары.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.