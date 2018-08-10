Какие люди склонны переоценивать свой интеллект

Ученые в ходе исследования установили, какой тип людей склонен переоценивать свои интеллектуальные способности.

Исследователи из Варшавского университета и Университета Западной Австралии опросили более 520 студентов, пишет ScienceDirekt.

Читайте также: 4 привычки, которые могут привести к болезням глаз

Их попросили оценить свой интеллект по 25-балльной шкале и указать информацию о том, как часто они впадают в депрессию. После этого исследователи прошли IQ-тест.



Вспыльчивые люди склонны переоценивать свой интеллект

Ученые установили, что вспільчивіе участники эксперимента переоценивали свой интеллект, а невротические – наоборот, считали себя менее умными, чем показал тест.

Вывод ученых таков: студенты, которые склонны к нарциссизму, думают о себе лучше, чем они есть. Соответственно, таким людям сложно доказать правоту в гневе.



Вспільчивім людям сложно доказать правоту

К слову, американские ученые провели эксперимент и установили, какой цвет света способен негативно влиять на зрение.