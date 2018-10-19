12:54
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Какие махинации проводил нардеп от БПП и глава ФФУ Андрей Павелко: расследование

      167 Читати новину українською
      Какие махинации проводил нардеп от БПП и глава ФФУ Андрей Павелко: расследование
      Какие махинации проводил нардеп от БПП и глава ФФУ Андрей Павелко: расследование / Схемы

      Журналисты нашли связь между народным депутатом от "Блока Петра Порошенко", главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко и оффшорной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, через которую из бюджета федерации вывели более 1 миллиона долларов.

      Об этом говорится в расследовании программы  "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый").

      Читайте также: Депутат "БПП" получил миллионы на восстановление Донбасса в его же округе

      Журналисты обнаружили, что в 2016 году Андрей Павелко летал в Объединенные Арабские Эмираты, где провел встречу с номинальным директором компании S.D.T FZE Мохамедом Кайедом, через которого впоследствии дочерняя структура Федерации футбола Украины, возглавляемая Андреем Павелко, закупила из-за рубежа оборудования для производства травы для футбольных полей на общую сумму около 6 миллионов долларов.

      Андрій Павелко
      Андрей Павелко

      Журналисты обнародовали соответствующие документы в подтверждение того, что по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, что на счетах офшора осело более миллиона долларов.

      Сам Павелко сначала заявлял, что ему не известно о деятельности этой фирмы и не мог вспомнить ее названия. Впоследствии совместную фотографию депутата с директором офшора, гражданином ОАЭ журналисты нашли на странице последнего в соцсети Facebook.

      Журналісти оприлюднили фото з їх зустрічі

      Журналисты обнародовали фото с их встречи

      ​Оказалось, что фирма S.D.T. закупала иностранное оборудование для завода, которым владеет ФФУ, а потом перепродавала такое же оборудование вместе с услугами транспортировки и ухода за настройкой украинской стороне – ООО "ФФУ Продакшн" – на 20% дороже. Последняя могла переплатить больше 1 миллиона долларов, которые из бюджета Федерации футбола Украины осели на счетах арабского оффшора S.D.T.

      Читайте также: Почему Тимошенко проводит непубличные встречи с олигархом Пинчуком

      Руководство ФФУ отвергает свою причастность к схеме с привлечением арабского офшора и объясняет появление S.D.T. рекомендацией основного партнера – немецкой Polytan.

      Для удобства процесса и для того, чтобы, условно говоря, централизовать закупки, Polytan рекомендовал сделать это путем привлечения компании S.D.T,
      – утверждает генеральный секретарь ФФУ Юрий Запесоцкий.

      В ответ на письмо "Схем" директор по международным продажам Polytan Роб Веннекер отметил: "S.D.T. был генеральным подрядчиком в проекте "ФФУ Продакшн". Я консультировал "ФФУ Продакшн" и привлеченных людей относительно непосредственно производства, создания завода, контроля качества и так далее. Я получил контроль, чтобы обеспечить продолжение работ".

      Андрій Павелко зустрівся із номінальним директором арабського офшору на території ОАЕ

      Андрей Павелко встретился с номинальным директором арабского оффшора

      Зато президент ФФУ, народный депутат Андрей Павелко свою встречу с номинальным директором арабского офшора на территории ОАЭ объяснил так: "Никаких не было переговоров. Наш представитель Polytan сказал, что у него есть вопросы от шейха – возможно ли развитие между Эмиратами и Украиной возможностей проведения турниров в Эмиратах. Я говорю – ну, конечно, возможно".

      В августе 2018-го о схеме с привлечением оффшора из Объединенных Арабских Эмиратов написало швейцарское издание L'Illustré, чем фактически обвинило руководство Федерации футбола Украины в отмывании денег.

      Розворот матеріалу швейцарсього журналу, який звинуватив ФФУ у відмиванні грошей

      Разворот материала журнала, который обвинил ФФУ в отмывании денег

      В мае этого года хакеры опубликовали в интернете огромное количество писем от людей, связанных с Федерацией футбола Украины, что свидетельствует о завышении стоимости оборудования, которое закупили для завода ФФУ. Речь о косвенных контрактах с вышеупомянутыми зарубежными поставщиками через посредника – компанию S.D.T. – которые обошлись украинской стороне дороже на 20%. А это – сотни тысяч долларов.

      Юристы утверждают: это возможный способ – присвоить деньги спортивной общественной организации и скрыть незаконный доход, полученный чиновниками.

      Есть косвенные признаки того, что эта компания в ОАЭ является не реальная компания, а так называемая "прокладка". То есть компания, которая существует только на бумаге. Для того, чтобы аккумулировать определенный процент прибыли этой компании. Каковы эти признаки? Во-первых, эта компания была создана незадолго до того, как начались транзакции. Во-вторых, эта компания создана в Арабских Эмиратах, где очень благоприятный налоговый климат, и где есть такое очень важное преимущество, как анонимность владельцев компании,
      – говорят юристы.

      В мае 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" рассказали о том, как завод получал бюджетные подряды на десятки миллионов гривен через дискриминационное требование – по закупке искусственной травы по технологии, которая использовалась только на этом предприятии.

      Читайте также: В Администрации Президента не знают, куда делись подарки Порошенко от Белого дома

      Именно через бюджетный комитет Верховной Рады, который возглавляет Андрей Павелко, прошел законопроект о выделении миллионов гривен на строительство футбольных полей. Возможную коррупцию в ФФУ при строительстве футбольных полей расследует НАБУ. А в НАЗК пообещали провести проверку деклараций Павелко в течение 2015-2017 годов.

      Смотрите видео расследования " ФФУ: офшорное чтиво"

       

      Теги: Новости Украины Футбол Спорт Расследования Коррупция Деньги Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук