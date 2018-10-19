Какие махинации проводил нардеп от БПП и глава ФФУ Андрей Павелко: расследование

Журналисты нашли связь между народным депутатом от "Блока Петра Порошенко", главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко и оффшорной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, через которую из бюджета федерации вывели более 1 миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый").

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Журналисты обнаружили, что в 2016 году Андрей Павелко летал в Объединенные Арабские Эмираты, где провел встречу с номинальным директором компании S.D.T FZE Мохамедом Кайедом, через которого впоследствии дочерняя структура Федерации футбола Украины, возглавляемая Андреем Павелко, закупила из-за рубежа оборудования для производства травы для футбольных полей на общую сумму около 6 миллионов долларов.



Андрей Павелко

Журналисты обнародовали соответствующие документы в подтверждение того, что по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, что на счетах офшора осело более миллиона долларов.

Сам Павелко сначала заявлял, что ему не известно о деятельности этой фирмы и не мог вспомнить ее названия. Впоследствии совместную фотографию депутата с директором офшора, гражданином ОАЭ журналисты нашли на странице последнего в соцсети Facebook.

Журналисты обнародовали фото с их встречи

​Оказалось, что фирма S.D.T. закупала иностранное оборудование для завода, которым владеет ФФУ, а потом перепродавала такое же оборудование вместе с услугами транспортировки и ухода за настройкой украинской стороне – ООО "ФФУ Продакшн" – на 20% дороже. Последняя могла переплатить больше 1 миллиона долларов, которые из бюджета Федерации футбола Украины осели на счетах арабского оффшора S.D.T.

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Руководство ФФУ отвергает свою причастность к схеме с привлечением арабского офшора и объясняет появление S.D.T. рекомендацией основного партнера – немецкой Polytan.

Для удобства процесса и для того, чтобы, условно говоря, централизовать закупки, Polytan рекомендовал сделать это путем привлечения компании S.D.T,

– утверждает генеральный секретарь ФФУ Юрий Запесоцкий.

В ответ на письмо "Схем" директор по международным продажам Polytan Роб Веннекер отметил: "S.D.T. был генеральным подрядчиком в проекте "ФФУ Продакшн". Я консультировал "ФФУ Продакшн" и привлеченных людей относительно непосредственно производства, создания завода, контроля качества и так далее. Я получил контроль, чтобы обеспечить продолжение работ".

Андрей Павелко встретился с номинальным директором арабского оффшора

Зато президент ФФУ, народный депутат Андрей Павелко свою встречу с номинальным директором арабского офшора на территории ОАЭ объяснил так: "Никаких не было переговоров. Наш представитель Polytan сказал, что у него есть вопросы от шейха – возможно ли развитие между Эмиратами и Украиной возможностей проведения турниров в Эмиратах. Я говорю – ну, конечно, возможно".

В августе 2018-го о схеме с привлечением оффшора из Объединенных Арабских Эмиратов написало швейцарское издание L'Illustré, чем фактически обвинило руководство Федерации футбола Украины в отмывании денег.

Разворот материала журнала, который обвинил ФФУ в отмывании денег

В мае этого года хакеры опубликовали в интернете огромное количество писем от людей, связанных с Федерацией футбола Украины, что свидетельствует о завышении стоимости оборудования, которое закупили для завода ФФУ. Речь о косвенных контрактах с вышеупомянутыми зарубежными поставщиками через посредника – компанию S.D.T. – которые обошлись украинской стороне дороже на 20%. А это – сотни тысяч долларов.

Юристы утверждают: это возможный способ – присвоить деньги спортивной общественной организации и скрыть незаконный доход, полученный чиновниками.

Есть косвенные признаки того, что эта компания в ОАЭ является не реальная компания, а так называемая "прокладка". То есть компания, которая существует только на бумаге. Для того, чтобы аккумулировать определенный процент прибыли этой компании. Каковы эти признаки? Во-первых, эта компания была создана незадолго до того, как начались транзакции. Во-вторых, эта компания создана в Арабских Эмиратах, где очень благоприятный налоговый климат, и где есть такое очень важное преимущество, как анонимность владельцев компании,

– говорят юристы.

В мае 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" рассказали о том, как завод получал бюджетные подряды на десятки миллионов гривен через дискриминационное требование – по закупке искусственной травы по технологии, которая использовалась только на этом предприятии.

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Именно через бюджетный комитет Верховной Рады, который возглавляет Андрей Павелко, прошел законопроект о выделении миллионов гривен на строительство футбольных полей. Возможную коррупцию в ФФУ при строительстве футбольных полей расследует НАБУ. А в НАЗК пообещали провести проверку деклараций Павелко в течение 2015-2017 годов.

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