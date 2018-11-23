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      Какие медицинские документы можно будет получить онлайн

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      Какие медицинские документы можно будет получить дома
      Какие медицинские документы можно будет получить дома / obozrevatel.com

      В Министерстве здравоохранения сообщили, что с 2019 года справку от врача, рецепт и историю болезни можно будет получать онлайн.

      Такие медицинские документы можно будет получать через Национальную службу здоровья Украины, передает ТСН.

      В частности, украинцы смогут получить онлайн возмещение стоимости препаратов для лечения отдельных заболеваний, справку от врача, рецепт и историю болезни.

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      Как известно, к электронной системе здравоохранения eHealth подключено более тысячи медицинских учреждений Украины. Основная задача системы – собирать данные о больницах, врачах и пациентах. Полноценно система eHealth должна заработать уже в 2020 году.

      Напомним, Верховная Рада приняла госбюджет на 2019 год. В нем на систему здравоохранения предусмотрено 92,3 млрд гривен. Заложили средства на реализацию пилотного проекта по развитию системы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве.

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа
      Источник: 24 Канал
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