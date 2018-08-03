Какие медицинские услуги являются бесплатными в Украине: полный перечень

За медицинскую реформу в Украине депутаты проголосовали 18 октября 2017 года. В МОЗ напомнили, какие медицинские услуги являются бесплатными для украинцев.

Закон о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств предусматривает, что 100% услуг первичной помощи, которые оказывает семейный врач, терапевт или педиатр, оплачиваются медучреждением из госбюджета.

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Бесплатными услугами первичной медицинской помощи являются, в частности, услуги семейного врача, педиатра, определенные виды исследований, экстренная медицинская помощь.

В обязанности семейного врача входит: наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний; сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями; неотложная помощь; направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; профилактика: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска; консультации.

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Услуги семейного врача будут бесплатными

Семейный врач может наблюдать неосложненную беременность и наблюдать за здоровым ребенком в соответствии возрастных особенностей и потребностей. А также предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для лечения болевого синдрома.

Семейный врач назначает лекарства и выписывает рецепты, по которым в том числе можно получить препараты по программе возмещения стоимости лекарств.

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Среди бесплатных исследований – общий анализ крови с лейкоцитарной формулой; глюкоза крови; общий холестерин; анализы мочи; электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя; микроскопия мокроты; быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис и тропонин



Ряд медицинских исследований будет бесплатным

Бесплатной будет экстренная медицинская помощь, в частности, для пациентов с сердечным приступом, инсультом, аппендицитом, после ДТП или бытовой травмы.

За экстренную медицинскую помощь будет платить государство

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Что делать, если в медучреждении отказываются бесплатно проводить одну из вышеперечисленных услуг или требуют деньги за них:

1. Узнайте, работает ли уже ваше заведение первичной медицинской помощи с НСЗУ (Национальная служба здоровья) на официальном сайте Службы.

2. Если медучереждение имеет договор с НСЗУ, обращайтесь с жалобой на Правительственную горячую линию – 15-45. С осени в Нацслужбе здоровья заработает собственный контактный центр, куда можно будет обратиться.

2. Если ваше учреждение еще не подписало договор с НСЗУ, обратитесь с жалобой к главному врачу и/или в местный департамент или отдел здравоохранения.

Медреформа в Украине: что нужно знать – видео