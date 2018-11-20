Какие мужчины могут стать лучшими родителями

Мужчины с низким уровнем тестостерона больше заботятся о своих детях, чем лица мужского пола с высоким показателем этого гормона.

Об этом пишет американский научный журнал Hormones and Behavior со ссылкой на результаты исследований университета Нотр-Дам в США.

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В исследовании ученых США приняли участие 300 мужчин, которые только стали родителями (среди них были как те, кто стали родителями впервые, так и те, у кого уже были дети).

Специалисты установили: чаще всего брали новорожденного ребенка на руках и больше о нем заботились те мужчины, в крови которых было зафиксировано особенно большое количество стрессового гормона кортизола и крайне низкое – тестостерона. Эта закономерность сохранялась в течение трех месяцев после рождения малышей.

Уровень тестостерона влияет на отцовство

По словам ученых, очень высокий уровень тестостерона не дает мужчине заботиться о новорожденном "по-женски", то есть оберегать, ухаживать, держать на руках младенца. Кортизол, будучи гормоном стресса, наоборот, побуждает заботиться о потомстве.

Ученые отмечают, что это первое исследование, когда наука изучает гормональную перестройку именно у мужчин после рождения детей, обычно исследователей интересуют гормоны матерей.

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