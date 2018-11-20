10:45
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Дети
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Какие мужчины могут стать лучшими родителями

      108 Читати новину українською
      Какие мужчины будут хорошими родителями
      Какие мужчины будут хорошими родителями / mobomo.com

      Мужчины с низким уровнем тестостерона больше заботятся о своих детях, чем лица мужского пола с высоким показателем этого гормона.

      Об этом пишет американский научный журнал Hormones and Behavior со ссылкой на результаты исследований университета Нотр-Дам в США.

      Читайте также: Дети наследуют брачное поведение матери, – ученые

      В исследовании ученых США приняли участие 300 мужчин, которые только стали родителями (среди них были как те, кто стали родителями впервые, так и те, у кого уже были дети).

      via Gfycat

      Специалисты установили: чаще всего брали новорожденного ребенка на руках и больше о нем заботились те мужчины, в крови которых было зафиксировано особенно большое количество стрессового гормона кортизола и крайне низкое – тестостерона. Эта закономерность сохранялась в течение трех месяцев после рождения малышей.

       

      Уровень тестостерона влияет на отцовство

      По словам ученых, очень высокий уровень тестостерона не дает мужчине заботиться о новорожденном "по-женски", то есть оберегать, ухаживать, держать на руках младенца. Кортизол, будучи гормоном стресса, наоборот, побуждает заботиться о потомстве.

      Ученые отмечают, что это первое исследование, когда наука изучает гормональную перестройку именно у мужчин после рождения детей, обычно исследователей интересуют гормоны матерей.

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Дети Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Мистецтво" красти, або Плюси і мінуси ProZorro
      сегодня , 10:01 "Мистецтво" красти, або Плюси і мінуси ProZorro
      Артем Овдієнко 99
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сегодня , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 859
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      19 ноября , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      сегодня , 08:00 Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      Вікторія Войціцька 117
      Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      19 ноября , 22:01 Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      Олексій Чибісов 2521
      Что нельзя делать во время ссоры при ребенке
       14 сентября , 13:26
      Ученые обнаружили негативное влияние мультфильмов на детей
       17 сентября , 08:31
      Что помогает детям лучше учиться
       16 августа , 20:15
      Как правильно разговаривать с ребенком: советы в инфографике
       26 октября , 13:45
      Что может вызвать отклонение веса ребенка от нормы
       1 ноября , 13:35
      Полезна ли школьная еда из автомата: ответ диетолога
       5 ноября , 18:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук