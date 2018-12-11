Какие напитки смогут улучшить иммунитет

В холодное время года, когда увеличивается количество вирусных и простудных заболеваний, необходимо больше внимания уделять иммунитету.

Несколько смамчних и полезных напитков смогут вам помочь укрепить иммунную систему, передает headinsider.

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Настой шиповника

Такой напиток насыщен витамином С, способным защитить нас от рисков заболеваний вроде гриппа и других простудных недугов. Для сравнения – аскорбиновой кислоты в шиповнике больше, чем в лимоне, в 45-50 раз;

Имбирный чай

Имбирь поможет не только укрепить иммунную систему, но и подавить чувство голода, что станет особенным плюсом для желающих похудеть. Также имбирный чай способен улучшить работу щитовидной железы, повысить активность мозга и замедлить старение;



Имбирный чай поможет укрепить иммунитет

Чай из облепихи

Около 0,1 кг облепихи содержит в себе суточную норму основных витаминов и полезных веществ, необходимых организму ежедневно. Облепиха, добавленная в чай, позволит не только укрепить иммунную систему, но и избавит от запоров, укрепит сердце и сосуды;

Кофе

Средняя чашка обычного кофе насыщена антиоксидантами настолько, что, выпивая ее в обед, вы покрываете потребность организма в них на 25%. Однако не стоит злоупотреблять напитком: слишком большие дозы могут повысить уровень сахара в крови;

Вода с лимоном

Это не только замечательное для укрепления иммунитета средство, но и хороший энергетик. Также, такая вода способна очищать организм от токсинов.

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