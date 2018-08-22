Какие обязательные обследования должны проходить мужчины: перечень

Ежегодные обследования являются залогом здоровой жизни каждого. Так что если не хотите заболеть и иметь крепкое здоровье, стоит ежегодно проходить медицинские обследования.

Ежегодные обследования помогают выявлять болезни на ранних стадиях, когда их легче вылечить, передает "ЖивиАктивно".

Обязательные обследования для мужчин включают в себя 10 пунктов.

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1. Уровень холестерина необходимо проверять каждые 5 лет, начиная с 35-летнего возраста. Если вы курите или больны диабетом, или в вашей семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, следует проверять уровень холестерина с 20-летнего возраста.

2. Артериальное давление – каждые 2 года.

3. Обследование на рак прямой кишки следует проводить, начиная с 50-летнего возраста.

4. Обследование на диабет следует проводить, если у вас высокое артериальное давление или высокий уровень холестерина в крови.

5. Если вас охватило плохое настроение, чувствуете себя "разбитым" в течение 2 недель – стоит пойти к врачу, возможно это депрессия.

6. Обследование на болезни, передающиеся половым путем следует проводить, если есть такая необходимость.

7. Обследование на рак простаты: тест на простат-специфический антиген (PSA), пальцевое ректальное обследование или ультразвуковое обследование.

8. Проверку слуха необходимо делать ежегодно, начиная с 50 лет, когда возрастает риск потери слуха.

9. Проверка зрения – ежегодно, начиная с 45 лет. С этого возраста, обычно, начинаются проблемы со зрением.

10. Посещение стоматолога: 1-2 раза в год для должного ухода за зубами.

О 5 обязательных обследованиях, которые ежегодно должна пройти каждая женщина, читайте по ссылке.

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