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Какие обследования нужно пройти мужчинам перед рождением ребенка

228 Читати новину українською
Какие обследования нужно пройти мужчинам перед рождением ребенка
/ Huffington Post

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок родился здоровым, то стоит знать, как необходимо подготовиться к отцовству и какие обследования нужно пройти у врача.

Обычно, когда говорят о продолжении рода, вспоминают только о женщине. Она, мол, будущая мама, и от ее состояния зависит здоровье ребенка. Безусловно, это так, но и от здоровья мужчины также зависит будущее здоровье ребенка.

Уролог и кандидат медицинских наук Роман Редько дает советы, как мужчинам нужно готовиться к отцовству, говорится в Menshealth.

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Если у вас нет никаких хронических заболеваний, вы вели здоровый образ жизни и в сексуальной жизни были избирательны, то смело приступайте к зачатию. Но, если вы вели бесконтрольную половую жизнь со многими партнершами, то есть повод задуматься о предварительном обследовании. Ведь есть множество факторов, которые могут негативно повлиять на сперму, что может привести к проблемам со здоровьем у будущего ребенка.

Речь идет об инфекциях, передающихся половым путем, приеме лекарств, стрессе, вредных привычках, радиации, высокой температуре, и, конечно же, особенностях образа жизни и питании. Главное, не обманывать себя и не думать, что как-то оно обойдется.

Обязательное обследование для будущего отца необходимо при:

1. Отсутствия беременности у женщины при регулярной половой жизни без использования контрацептивов в течение 1 года.

2. Наличие хронического заболевания, требующего регулярного приема лекарств, которые могут пагубно сказываться на количестве и качестве сперматозоидов.

3. Невынашивание беременности женщиной или рождении детей из-за любой наследственной патологии при предыдущих беременностях.

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Перед началом обследования необходимо проконсультироваться с вашим главным врачом – урологом. Как женщина регулярно (2 раза в год) должна посещать гинеколога, так и вы не должны забывать о своем врача. Он определит, какие анализы необходимо сдать и с какими еще специалистами необходимо будет проконсультироваться. Чаще всего врачи назначают следующие исследования:

1. Спермограмма. Сдача эякулята имеет свои особенности, как бы неудобно и неприятно вам не было. Все необходимо будет сделать "вручную", без помощи женщины, с предварительным воздержанием от половой жизни в течение 3-5 дней до сдачи анализа.

2. Исследования на заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, генитальный герпес, папилломавирусная инфекция, мико- и уреаплазмоз, ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С и др.).

3. Определение группы крови и резус-фактора.

4. Клинический и биохимический анализы крови.

Все эти исследования можно пройти всего за один день. Даже если в результате обследований будут выявлены какие-то проблемы, в большинстве случаев их можно решить.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Советы Секс
Источник: 24 Канал
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