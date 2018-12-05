Какие первые симптомы алкогольной зависимости

Сначала человек может сомневаться в том, что алкоголь превратится для нее в проблему. И признать это является огромной трудностью для алкозависимого человека.

Алкогольная зависимость, как и любая другая, позволяет заметить и осознать ее появление заранее, когда вы еще не совсем окунулись в эту проблему, сообщает Daily Mail.

Читайте также: Почему люди становятся алкоголиками: ответ ученых

Начинать пить раньше времени

Например, вы решили собраться вечером с друзьями и посмотреть футбольный матч, выпить хорошего пива... Но вы не дождались встречи и начала игры и решили выпить раньше.

То есть, вы удовлетворяете свою потребность в алкоголе раньше, чем случается событие, оправдывающее его потребление в принципе.

Пить слишком быстро

Если вы начинаете испытывать проблемы с зависимостью от алкоголя, то, возможно, вам уже говорили о том, что вы пьете слишком быстро, куда-то спешите, как будто чувствуете сильную жажду.

Поиск друзей, которым нравится выпивать

Когда мы уже чувствуем зависимость от алкоголя, не только перестаем принимать в расчет слабоалкогольные и безалкогольные напитки, но и людей, которым не нравится много выпивать.



Пить слишком быстро – симптом алкоголизма

Неожиданно для себя, мы начинаем отдавать предпочтение компаниям, которые разделяют нашу тягу к спиртному, а "непьющих" стараемся избегать.