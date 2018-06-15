Какие привычки отрицательно влияют на здоровье почек

Медики составили перечень наиболее опасных для здоровья почек привычек, которые могут спровоцировать появление боли в этом парном органе.

Самая распространенная вредная привычка – злоупотребление солью, чрезмерное количество которой становится причиной повышенного кровяного давления, а для почек это настоящий удар, передает Мed2.

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Негативно на здоровье почек влияет чрезмерное потребление мяса. Животный белок увеличивает кислотность крови, при котором повышается риск ацидоза – процесса, когда почки не справляются со своевременным выведением кислоты. Мясо должно составлять не более четверти еды в тарелке.

Еще одна привычка – недостаточное употребление обычной воды. Злоупотребление обезболивающими, принимая лекарства по любому поводу причиняет немалый вред почкам – они не могут справиться с полной очисткой от компонентов лекарств, которые выделяются во время усвоения.

Если вы плохо или мало спите – ваши почки работают в режиме "из последних сил". Поэтому также очень важно следить за сном, это поможет почкам справляться с нагрузкой.

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