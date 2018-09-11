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Какие признаки свидетельствуют о чрезмерном употреблении кофе

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Какие признаки свидетельствуют о чрезмерном употреблении кофе
Какие признаки свидетельствуют о чрезмерном употреблении кофе / rd.com

Некоторые люди имеют ежедневный утренний ритуал – пить кофе. Умеренное употребление такого напитка почти не влияет на здоровье человека.

Однако если вы употребляете слишком много кофе – это может повлечь ряд проблем, пишет 24apteka.

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Организм посылает признаки того, что вы пьете избыточное количество этого напитка.

1. Проблемы с сердцем

Если после выпитой чашки кофе вы чувствуете, что сердцебиение ускорилось, то это может быть сигналом повышения артериального давления. Возможно, вам нужно сократить употребление напитка или же вообще отказаться.

2. Вы чувствуете жажду

Кофе имеет мочегонным продукт, поэтому вы можете почувствовать постоянную сухость во рту. Это может привести к обезвоживанию организма. Старайтесь пить больше чистой воды и употреблять не более 1-2 чашек кофе в день.

via GIPHY

3. Проблемы с пищеварением

Употребление кофе активизирует выработку соляной кислоты в желудке, поэтому медики не советуют пить его утром до еды. Кофе натощак может привести к изжоге, гастриту и язве.

4. Вы чувствуете усталость

Утренний напиток поможет взбодриться в том случае, если пить его медленно. После употребления 4-5 чашек кофе появляется большее чувство усталости, чем до того.

via GIPHY

5. Приступы раздражительности

При злоупотреблении кофеином у человека активизируются гормоны стресса – кортизол и адреналин. Это увеличивает уровень тревоги, раздражительности и паники в организме. Злоупотребление кофеином вызывает проблемы со сном.

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Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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