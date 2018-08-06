Какие признаки свидетельствуют о предстоящем разрыве отношений

О разрыве отношений могут свидетельствовать невербальные признаки, которые люди часто игнорируют.

Американский специалист по невербальной коммуникации Патти Вуд назвала несколько признаков разрыва, пишет Independent.

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Именно невербальные признаки могут свидетельствовать о проблемах, которые возникли в паре. Если же их не решить, то люди могут разойтись.

1. Вы реагируете резким движением на приближение партнера. Один из партнеров просто бессознательно может ответить на прикосновение испугом или резким движением.

Вы реагируете резким движением на приближение партнера

2. Партнеры проводят мало нерабочего времени вместе. Вы идете к тому, что вам нравится и отталкиваете все то, что не приносит вам удовольствие.

3. Отсутствие зрительного контакта. Партнер избегает встречи взглядов с вами и прикосновений. Если в начале он не мог выпустить вашу руку, а сейчас не имеет желания держать, то это может быть признаком будущего разрыва.

Какие признаки свидетельствуют о предстоящем рарыве отношений

К слову, британские ученые выяснили, почему мужчины склонны преувеличивать, когда речь заходит об их сексуальном опыте.