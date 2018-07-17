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Какие продукты могут предотвратить желчнокаменную болезнь: список

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Какие продукты могут предотвратить образование камней в желчном пузыре
Какие продукты могут предотвратить образование камней в желчном пузыре / unsplash.com

Предотвращать возникновение камней в желчном пузыре способно регулярное употребление определенных продуктов.

Желчнокаменная болезнь возникает вследствие образования камней в желчном пузыре, желчных протоках, пишет Curejoy.

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Камни в желчном пузыре могут вызвать воспаление органа.

Куркума

Это прекрасное профилактическое средство от образования камней в желчном пузыре.

Куркума зменшує ймовірність виникнення каменів

Куркума уменьшает вероятность возникновения камней

Куркумин, содержащийся в куркуме, усиливает секрецию желчи, что улучшает усвоение жиров. Также уменьшается вероятность возникновения камней, снижается концентрация липидов, разрушаются компоненты, которые служат основой формирования камней в желчном пузыре.

Норма употребления куркумы может колебаться от 1 чайной ложки до 1 столовой ложки в день.

Фрукты и овощи

Их советуют употреблять с целью профилактики кристаллизации холестерина и кальция.

Употребление лимонов, яблок, свеклы, сельдерея и томатов уменьшает воспаление, нейтрализует токсические вещества.

Фрукти нейтралізують токсичні речовини

Фрукты нейтрализуют токсичные вещества

Свежевыжатые фруктовые, овощные соки полезны по этой же причине. Неосветленный (нефильтрованный) свежий яблочный сок содержит много пектина, который размягчает уже образовавшиеся камни желчного пузыря и предотвращает образование новых.

Полезные жиры

Ненасыщенные жирные кислоты снижают уровень вредных липидов в организме, а значит и вероятность появления камней в желчном пузыре уменьшается.

Запасы ненасыщенных жирных кислот содержат оливковое масло, жирная рыба, такая как семга, скумбрия, озерная форель, сардины.

Сьомга знижує рівень шкідливих ліпідів в організмі

Семга снижает уровень вредных липидов в организме

Кофе

Чашка кофе – хорошая энергетическая подпитка и отличная профилактика желчекаменной болезни.

У тех, кто выпивает 1-2 чашки кофе в день, вероятность появление камней в желчном пузыре гораздо ниже по сравнению с теми, кто кофе не употребляет.

Чашка кави – відмінна профілактика жовчнокам'яної хвороби

Чашка кофе – отличная профилактика желчнокаменной болезни

Продукты, богатые клетчаткой

Клетчатка препятствует накоплению липидов в желчном пузыре. Поэтому употребляйте бобовые, толокно, ячневую крупу, батат, репу, брюссельскую капусту, артишоки, спаржу, цитрусовые, абрикосы, манго.

Спаржа перешкоджає накопиченню ліпідів в жовчному міхурі

Спаржа препятствует накоплению липидов в желчном пузыре

Продукты, содержащие железо

Нехватка железа в организме связана с повышенным риском желчнокаменной болезни. Поэтому включите в свой рацион такие продукты, как шпинат, капуста кале, морские водоросли, цельнозерновые крупы.

Вживання морської капусти зменшить брак заліза
Употребление морской капусты уменьшит нехватку железа

Фото: Unsplash

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Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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