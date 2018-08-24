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Какие продукты нельзя давать детям до 3 лет

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Какие продукты нельзя давать детям до 3 лет
Какие продукты нельзя давать детям до 3 лет / samarasfoods.gr

Некоторые родители убеждены, что ребенку необходимо привыкать к взрослому рациону еще с детства. Однако употребление такой пищи может привести к болезням желудочно-кишечного тракта и дефициту витаминов.

Рацион детей до 3 лет должен отличаться от рациона взрослого, пишет портал "ЖивиАктивно".

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1. Жирные и жареные блюда

Не всегда взрослый желудок без проблем сможет переварить эти блюда, а что уже говорить о детях. Все потому, что они содержат канцерогены, жиры и токсины.

Не давайте дітям до 3 років смажену їжу
Не давайте детям до 3 лет жареную пищу

2. Грибы

До трех лет детям нельзя давать ни маринованных, ни вареных, ни жареных. Все потому, что клеточная стенка гриба жесткая из-за вещества хитин, именно поэтому детский желудок не сможет их переварить.

3. Морепродукты

Эта еда очень аллергенная, насыщенная белком, привыкнуть к ней малыш может далеко не сразу.

4. Картофель

Не стоит делать его основой рациона. Диетологи категорически против того, чтобы давать маленькому ребенку и картофель фри.

Картопля фрі шкодять маленьким дітям
Картошка фри вредит маленьким детям

5. Виноград и дыня

Виноград активизирует процессы брожения в кишечнике, в сочетании с некоторыми напитками нарушает пищеварение, плохо влияет на зубную эмаль. Употребление дыни может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (от тяжести в животе до поноса).

6. Мед

Мед является высокоалергенным продуктом, его употребление может привести к возникновению аллергии. Слишком раннее употребление этих сладостей может создать в кишечнике малыша среду, которая очень благоприятна для развития ботулизма.

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7. Сладости

Сладости с сахарозой, глюкозой и декстрозой, дополненными синтетическими добавками, увеличивают риск развития сахарного диабета, тормозится выработка инсулина. Употребление этих продуктов способствует накоплению сахара в крови, и, таким образом, не попадает в нужные ткани и мышцы.

Солодощі збільшують ризик розвитку цукрового діабету
Сладости увеличивают риск развития сахарного диабета

К запрещенным продуктам, которые нельзя давать детям до 3 лет, относят квашеные и маринованные помидоры и огурцы, красную и черную икру, гусятину, утку, баранину, жирную свинину, сосиски, колбаски.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Дети Детское питание
Источник: 24 Канал
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