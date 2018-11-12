17:57
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Какие продукты помогут справиться с заложенностью носа

      159 Читати новину українською
      Какие продукты эффективны при заложенности носа
      Какие продукты эффективны при заложенности носа / whitesimgq.pw

      Проблему заложенности носа – типичного симптома простудных заболеваний – могут решить не только медикаменты, но и некоторые продукты.

      Об этом пишет портал 24apteka.

      Читайте также: Какие ранние симптомы свидетельствуют о нарушении работы печени

      Лучшие продукты от заложенности носа:

      5. Куриный бульон с овощами

      Употребление этого продукта снимает интенсивность воспалительных процессов. Куриный бульон защищает от приступов кашля.

      Курячий бульйон з овочами
      Куриный бульон с овощами

      4. Хрен

      Фитонциды хрена помогают справиться с болезнетворными вирусами и бактериями.

      3. Имбирь

      Этот продукт прекрасно подходит для лечения заложенности носа. Он содержит противовоспалительные и антиоксидантные компоненты.

      Імбир
      Имбирь

      2. Арбуз

      В состав продукта входят минеральные соединения, которые защищают от неприятных ощущений, возникающих из-за проблемы с носом.

      1. Ананас

      Содержащиеся в нем вещества эффективно защищают слизистые оболочки. Ананас содержит фермент бромелайн, который уменьшает отек слизистых горла и носа. Ананас является антибактериальным средством.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      сегодня , 17:02 Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      Дмитро Гнап
      Як у Верховній Раді гомосексуалізм пропагують
      сегодня , 17:00 Як у Верховній Раді гомосексуалізм пропагують
      Блог Медіа
      Первая и самая кровавая: Недооцененная война
      сегодня , 16:00 Первая и самая кровавая: Недооцененная война
      Гройсман идет в президенти?
      сегодня , 15:00 Гройсман идет в президенти?
      Блог Соцмережі
      Пасечник победил на всевдовиборах на Донбассе: что о нем известно
      сегодня , 13:12 Пасечник победил на всевдовиборах на Донбассе: что о нем известно
      12544
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы
       24 апреля , 18:04
      Как избежать болезни Альцгеймера: советы врача
       10 июня , 16:36
      Болезнь Майкла Джексона: опасное ли неизлечимое витилиго
       2 июля , 08:26
      Быть вакцинации или нет: в Украине количество больных корью в этом году может стать рекордным
       8 ноября , 22:18
      Употребление какого препарата снизит развитие сердечно-сосудистых болезней
       сегодня , 19:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук