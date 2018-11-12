Какие продукты помогут справиться с заложенностью носа
Проблему заложенности носа – типичного симптома простудных заболеваний – могут решить не только медикаменты, но и некоторые продукты.
Об этом пишет портал 24apteka.
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Лучшие продукты от заложенности носа:
5. Куриный бульон с овощами
Употребление этого продукта снимает интенсивность воспалительных процессов. Куриный бульон защищает от приступов кашля.
Куриный бульон с овощами
4. Хрен
Фитонциды хрена помогают справиться с болезнетворными вирусами и бактериями.
3. Имбирь
Этот продукт прекрасно подходит для лечения заложенности носа. Он содержит противовоспалительные и антиоксидантные компоненты.
Имбирь
2. Арбуз
В состав продукта входят минеральные соединения, которые защищают от неприятных ощущений, возникающих из-за проблемы с носом.
1. Ананас
Содержащиеся в нем вещества эффективно защищают слизистые оболочки. Ананас содержит фермент бромелайн, который уменьшает отек слизистых горла и носа. Ананас является антибактериальным средством.
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