Какие продукты помогут утолить жажду: перечень

Наводнять организм можно не только водой, но и фруктами и овощами.

Диетолог Светлана Фус опубликовала рейтинг продуктов, которые содержат наибольшее количество жидкости в Facebook.

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В жаркие дни больше всего насытит организм водой огурец – до 96%, второе место занимает кабачок. Помидор содержит 93% воды, поэтому его тоже нужно часто употреблять. Помочь утолить жажду может арбуз и редиска.



В брокколи, болгарском перце и грейпфруте содержится 91% воды. Последними, но не менее полезными в рейтинге идут клубника и дыня.



Диетолог отметила, что даже при употреблении этих фруктов, человек должен соблюдать увеличенный питьевой режим.

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