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Какие продукты приводят к фоточувствительности кожи

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Какие продукты приводят к фоточувствительности кожи
Какие продукты приводят к фоточувствительности кожи / noticiasaominuto.com.br

Фоточувствительность – это реакция кожи на солнечный свет, это состояние возникает при реакции лучей с веществами, которые вызывают повышенную чувствительность к аллергенам (фотосенсибилизирующие вещества).

Дерматокосметолог Жанна Приходько рассказала об основных продуктах, которые вызывают такую реакцию кожи, пишет "Экспресс".

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Вещества, вызывающие повышенную чувствительность, содержатся во многих продуктах, косметически-парфюмерных средствах и медицинских препаратах.

Які продукти призводять до фоточутливості шкіри

Какие продукты приводят к фоточувствительности кожи

Во время воздействия солнечного света на тело человека развивается воспалительная реакция, что клинически характеризуется как ожог.
Фотосенсибилизирующие вещества содержатся в антимикробных сульфаниламидах, некоторые антибиотиках, препаратах с дегтем, оральных контрацептивах и тому подобное.

В этот список можно также внести такие продукты, как корень петрушки, укроп, морковь, зеленый лук, инжир, грейпфрут и другие цитрусовые. Такую реакцию кожи может вызвать даже лечебное растение – зверобой.

Медик предупреждает, что фототоксичная реакция развивается очень быстро, за несколько часов, но только на открытых участках кожи. На теле можно заметить большие красные пятна.

Кріп та корінь петрушки призводять до фоточутливості шкіри

Укроп и корень петрушки приводят к фоточувствительности кожи

Однако такая реакция может быть и по по истечении 22-24 часов. А на тех участках, которые не подвергались прямому солнечному воздействию, возникает покраснение, крапивница, дерматит.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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