Фоточувствительность – это реакция кожи на солнечный свет, это состояние возникает при реакции лучей с веществами, которые вызывают повышенную чувствительность к аллергенам (фотосенсибилизирующие вещества).

Дерматокосметолог Жанна Приходько рассказала об основных продуктах, которые вызывают такую реакцию кожи, пишет "Экспресс".

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Вещества, вызывающие повышенную чувствительность, содержатся во многих продуктах, косметически-парфюмерных средствах и медицинских препаратах.

Какие продукты приводят к фоточувствительности кожи

Во время воздействия солнечного света на тело человека развивается воспалительная реакция, что клинически характеризуется как ожог.

Фотосенсибилизирующие вещества содержатся в антимикробных сульфаниламидах, некоторые антибиотиках, препаратах с дегтем, оральных контрацептивах и тому подобное.

В этот список можно также внести такие продукты, как корень петрушки, укроп, морковь, зеленый лук, инжир, грейпфрут и другие цитрусовые. Такую реакцию кожи может вызвать даже лечебное растение – зверобой.

Медик предупреждает, что фототоксичная реакция развивается очень быстро, за несколько часов, но только на открытых участках кожи. На теле можно заметить большие красные пятна.

Укроп и корень петрушки приводят к фоточувствительности кожи

Однако такая реакция может быть и по по истечении 22-24 часов. А на тех участках, которые не подвергались прямому солнечному воздействию, возникает покраснение, крапивница, дерматит.

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