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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какие продукты "убивают" здоровье сердца: ответ врача

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Врач посоветовала ограничить употребление сладостей
Врач посоветовала ограничить употребление сладостей / unsplash.com

Врач Татьяна Аникеева предостерегла людей, ведущих сидячий образ жизни, от употребления некоторых продуктов, чтобы уберечь сердце и улучшить свое здоровье

Медик посоветовала людям отказаться от сахара, пишет "Сегодня". А вот пожилым людям следует добавлять этот продукт.

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Гипертоникам нужно ограничить употребление крекеров, чипсов, сухариков и другой соленой пищи. Врач отметила, что суточная норма соли в день – 5 граммов.

Печенье и конфеты нужно заменить на сухофрукты и орешки. По словам врача, для сосудов, сердца и организма в целом это будет гораздо полезнее.

Нужно также уменьшить количество потребления кофеина в день, поскольку он расширяет сосуды. Резкие "скачки" опасны как для гипотоников, так и для гипертоников.

Если человек не занимается физическими упражнениями в течение дня, то не стоит есть печенье и продукты, содержащие легкие углеводы.

Татьяна Аникеева также советует пить 1,5-2 литра воды, если человек мало двигается.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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