Какие продукты "убивают" здоровье сердца: ответ врача
Врач Татьяна Аникеева предостерегла людей, ведущих сидячий образ жизни, от употребления некоторых продуктов, чтобы уберечь сердце и улучшить свое здоровье
Медик посоветовала людям отказаться от сахара, пишет "Сегодня". А вот пожилым людям следует добавлять этот продукт.
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Гипертоникам нужно ограничить употребление крекеров, чипсов, сухариков и другой соленой пищи. Врач отметила, что суточная норма соли в день – 5 граммов.
Печенье и конфеты нужно заменить на сухофрукты и орешки. По словам врача, для сосудов, сердца и организма в целом это будет гораздо полезнее.
Нужно также уменьшить количество потребления кофеина в день, поскольку он расширяет сосуды. Резкие "скачки" опасны как для гипотоников, так и для гипертоников.
Если человек не занимается физическими упражнениями в течение дня, то не стоит есть печенье и продукты, содержащие легкие углеводы.
Татьяна Аникеева также советует пить 1,5-2 литра воды, если человек мало двигается.
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