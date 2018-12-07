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      Какие продукты замедляют старение кожи

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      Продукты, которые сохраняют кожу здоровой
      Продукты, которые сохраняют кожу здоровой / cachtrinamtrangda.com

      Косметологи соглашаются с тем, что наличие в рационе питания определенных продуктов влияет на состояние кожи (а также волос и ногтей) и помогает продлить ее упругость и гладкость.

      Об этом сообщает "МедикФорум".

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      В частности, ученые рекомендуют есть свежий чеснок. Его состав богат антиоксидантами, которые тормозят разрушение коллагена (белка, обеспечивающего коже эластичность).

      via GIPHY

      Также в рацион следует включить оливковое масло. В нем содержится олеиновая кислота – разновидность омега-9, которая поддерживает кожу увлажненной, что продлевает ее молодость.

      Еще один продукт – малина, ее уровень антиоксидантов среди фруктов, ягод и овощей считается самым высоким. Антиоксиданты обеспечивают коже защиту от повреждений.

      Малина корисна для шкіри
      Малина полезна для кожи

      Также специалисты рекомендуют употреблять красную рыбу минимум раз в неделю. Это не только омолаживает кожу, но и способствует здоровью сердца – все за счет содержания омега-3.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Долголетия Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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