Какие продукты замедляют старение кожи

Косметологи соглашаются с тем, что наличие в рационе питания определенных продуктов влияет на состояние кожи (а также волос и ногтей) и помогает продлить ее упругость и гладкость.

Об этом сообщает "МедикФорум".

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В частности, ученые рекомендуют есть свежий чеснок. Его состав богат антиоксидантами, которые тормозят разрушение коллагена (белка, обеспечивающего коже эластичность).

Также в рацион следует включить оливковое масло. В нем содержится олеиновая кислота – разновидность омега-9, которая поддерживает кожу увлажненной, что продлевает ее молодость.

Еще один продукт – малина, ее уровень антиоксидантов среди фруктов, ягод и овощей считается самым высоким. Антиоксиданты обеспечивают коже защиту от повреждений.



Малина полезна для кожи

Также специалисты рекомендуют употреблять красную рыбу минимум раз в неделю. Это не только омолаживает кожу, но и способствует здоровью сердца – все за счет содержания омега-3.

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