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      Какие события больше всего вызывают стресс

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      Какие события больше всего вызывают стресс
      Какие события больше всего вызывают стресс / cdph.ca.gov

      Некоторые события, даже положительные, могут вызвать стресс. Психиатры Томас Холмс и Ричард Раге разработали оценочную шкалу стресса.

      Об этом пишет поведенческий психотерапевт Сергей Кистенов в Instagram.

      Их исследование показывает, что 150 баллов означают, что существует 50% риск развития психического заболевания. А вот набрав 300 баллов, это показатель увеличивается до 90%.

      Шкала психологического стресса (баллы):

      Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения) – 11
      Встреча Нового года, день рождения– 12
      Отпуск – 13
      Изменение привычек, связанных с питанием (диета) – 15
      Изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи – 15

      Зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами сім'ї – 15 балів

      Изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи – 15 баллов

      Нарушение сна – 16
      Заем или заем для покупки больших вещей – 17
      Изменение социальной активности – 18
      Изменение привычек, связанных с верой – 19
      Проведения досуга или отпуска – 19
      Смена места обучения / места жительства – 20

      Зміна місця навчання/місця проживання – 20 балів

      Смена места учебы/места жительства – 20 баллов

      Изменение условий или часов работы – 20
      Проблемы с начальством, конфликты 23
      Отказ от каких-то индивидуальных привычек – 24
      Изменение условий жизни – 25
      Начало или окончание учебы – 26
      Супруг бросает работу (или приступает к работе) – 27

      Чоловік залишає роботу – 27 балів

      Супруг оставляет работу – 27 баллов

      Выдающееся личное достижение, успех 28
      Проблемы с родственниками мужа (жены) – 25
      Сын или дочь покидает дом – 29
      Повышение служебной ответственности 29
      Окончания срока выплаты займа, растущие долги – 30
      Заем на крупную покупку – 31

      Позика на велику покупку – 31 бал

      Заем на крупную покупку – 31 балл

      Усиление конфликтности отношений с мужем – 35
      Смена места работы – 36
      Смерть близкого друга – 37
      Изменение финансового положения – 38
      Реорганизация на работе – 39
      Рождение ребенка – 39
      Сексуальные проблемы – 39

      Сексуальні проблеми – 39 балів

      Сексуальные проблемы – 39 баллов

      Беременность (партнерши) – 40
      Изменение в состоянии здоровья членов семьи – 44
      Выход на пенсию – 45
      Примирение супругов – 45
      Увольнение с работы – 47
      Женитьба, свадьба-50

      Одруження, весілля – 50 балів

      Женитьба, свадьба 50 баллов

      Травма или болезнь – 53
      Смерть близкого члена семьи – 63
      Тюремное заключение – 63
      Разрыв с партнером – 65
      Развод – 73
      Смерть мужа (жены) – 100

      Большое количество баллов (более 300 баллов) – это сигнал тревоги, предупреждающий об опасности. В таком случае необходимо обратиться к врачу психиатру или психотерапевту.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Оценочная шкала стрессовых разработана в 1967 году американскими психиатрами Томасом Холмсом и Ричардом Раге, исследовавшими связь заболеваний с предшествовавшими серьезными изменениями в жизни человека. В соответствии с проведенными исследованиями было установлено, что 150 баллов означают 50% вероятности возникновения психического заболевания, а при 300 баллах они увеличиваются до 90%. Смерть супруга (супруги) 100 Развод 73 Разрыв с партнером 65 Тюремное заключение 63 Смерть близкого члена семьи 63 Травма или болезнь 53 Женитьба, свадьба 50 Увольнение с работы 47 Примирение супругов 45 Уход на пенсию 45 Изменение в состоянии здоровья членов семьи 44 Беременность (партнерши) 40 Сексуальные проблемы 39 Рождение ребенка 39 Реорганизация на работе 39 Изменение финансового положения 38 Смерть близкого друга 37 Смена места работы 36 Усиление конфликтности отношений с супругом 35 Ссуда или заем на крупную покупку 31 Окончание срока выплаты ссуды, растущие долги 30 Повышение служебной ответственности 29 Сын или дочь покидает дом 29 Проблемы с родственниками мужа (жены)25 Выдающееся личное достижение, успех 28 Супруг бросает работу (или приступает к работе)27 Начало или окончание обучения 26 Изменение условий жизни 25 Отказ от каких-то индивидуальных привычек 24 Проблемы с начальством, конфликты 23 Изменение условий или часов работы 20 Перемена места жительства 20 Смена места обучения 20 Проведение досуга или отпуска 19 Изменение привычек, связанных с верой 19 Изменение социальной активности 18 Ссуда или заем для покупки крупных вещей 17 Нарушение сна 16 Изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи 15 Изменение привычек, связанных с питанием (диета) 15 Отпуск 13 Встреча Нового года, день рождения 12 Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения) 11 Итоговая сумма определяет одновременно и степень вашей сопротивляемости стрессу. Большое количество баллов (более 300) – это сигнал тревоги, предупреждающий вас об опасности. Следовательно, вам необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Обратиться к врачу психиатру (психотерапевту)

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР (@doc_kistenev) on

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      Теги: LifeStyle Здоровье Психология Стресс
      Источник: 24 Канал
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