Какие события больше всего вызывают стресс
Некоторые события, даже положительные, могут вызвать стресс. Психиатры Томас Холмс и Ричард Раге разработали оценочную шкалу стресса.
Об этом пишет поведенческий психотерапевт Сергей Кистенов в Instagram.
Их исследование показывает, что 150 баллов означают, что существует 50% риск развития психического заболевания. А вот набрав 300 баллов, это показатель увеличивается до 90%.
Шкала психологического стресса (баллы):
Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения) – 11
Встреча Нового года, день рождения– 12
Отпуск – 13
Изменение привычек, связанных с питанием (диета) – 15
Изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи – 15
Изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи – 15 баллов
Нарушение сна – 16
Заем или заем для покупки больших вещей – 17
Изменение социальной активности – 18
Изменение привычек, связанных с верой – 19
Проведения досуга или отпуска – 19
Смена места обучения / места жительства – 20
Смена места учебы/места жительства – 20 баллов
Изменение условий или часов работы – 20
Проблемы с начальством, конфликты 23
Отказ от каких-то индивидуальных привычек – 24
Изменение условий жизни – 25
Начало или окончание учебы – 26
Супруг бросает работу (или приступает к работе) – 27
Супруг оставляет работу – 27 баллов
Выдающееся личное достижение, успех 28
Проблемы с родственниками мужа (жены) – 25
Сын или дочь покидает дом – 29
Повышение служебной ответственности 29
Окончания срока выплаты займа, растущие долги – 30
Заем на крупную покупку – 31
Заем на крупную покупку – 31 балл
Усиление конфликтности отношений с мужем – 35
Смена места работы – 36
Смерть близкого друга – 37
Изменение финансового положения – 38
Реорганизация на работе – 39
Рождение ребенка – 39
Сексуальные проблемы – 39
Сексуальные проблемы – 39 баллов
Беременность (партнерши) – 40
Изменение в состоянии здоровья членов семьи – 44
Выход на пенсию – 45
Примирение супругов – 45
Увольнение с работы – 47
Женитьба, свадьба-50
Женитьба, свадьба – 50 баллов
Травма или болезнь – 53
Смерть близкого члена семьи – 63
Тюремное заключение – 63
Разрыв с партнером – 65
Развод – 73
Смерть мужа (жены) – 100
Большое количество баллов (более 300 баллов) – это сигнал тревоги, предупреждающий об опасности. В таком случае необходимо обратиться к врачу психиатру или психотерапевту.
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