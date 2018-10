Какие события больше всего вызывают стресс

Оценочная шкала стрессовых разработана в 1967 году американскими психиатрами Томасом Холмсом и Ричардом Раге, исследовавшими связь заболеваний с предшествовавшими серьезными изменениями в жизни человека. В соответствии с проведенными исследованиями было установлено, что 150 баллов означают 50% вероятности возникновения психического заболевания, а при 300 баллах они увеличиваются до 90%. Смерть супруга (супруги) 100 Развод 73 Разрыв с партнером 65 Тюремное заключение 63 Смерть близкого члена семьи 63 Травма или болезнь 53 Женитьба, свадьба 50 Увольнение с работы 47 Примирение супругов 45 Уход на пенсию 45 Изменение в состоянии здоровья членов семьи 44 Беременность (партнерши) 40 Сексуальные проблемы 39 Рождение ребенка 39 Реорганизация на работе 39 Изменение финансового положения 38 Смерть близкого друга 37 Смена места работы 36 Усиление конфликтности отношений с супругом 35 Ссуда или заем на крупную покупку 31 Окончание срока выплаты ссуды, растущие долги 30 Повышение служебной ответственности 29 Сын или дочь покидает дом 29 Проблемы с родственниками мужа (жены)25 Выдающееся личное достижение, успех 28 Супруг бросает работу (или приступает к работе)27 Начало или окончание обучения 26 Изменение условий жизни 25 Отказ от каких-то индивидуальных привычек 24 Проблемы с начальством, конфликты 23 Изменение условий или часов работы 20 Перемена места жительства 20 Смена места обучения 20 Проведение досуга или отпуска 19 Изменение привычек, связанных с верой 19 Изменение социальной активности 18 Ссуда или заем для покупки крупных вещей 17 Нарушение сна 16 Изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи 15 Изменение привычек, связанных с питанием (диета) 15 Отпуск 13 Встреча Нового года, день рождения 12 Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения) 11 Итоговая сумма определяет одновременно и степень вашей сопротивляемости стрессу. Большое количество баллов (более 300) – это сигнал тревоги, предупреждающий вас об опасности. Следовательно, вам необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Обратиться к врачу психиатру (психотерапевту)

