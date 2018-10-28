Какие события больше всего вызывают стресс

Некоторые события, даже положительные, могут вызвать стресс. Психиатры Томас Холмс и Ричард Раге разработали оценочную шкалу стресса.

Об этом пишет поведенческий психотерапевт Сергей Кистенов в Instagram.

Их исследование показывает, что 150 баллов означают, что существует 50% риск развития психического заболевания. А вот набрав 300 баллов, это показатель увеличивается до 90%.

Шкала психологического стресса (баллы):

Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения) – 11

Встреча Нового года, день рождения– 12

Отпуск – 13

Изменение привычек, связанных с питанием (диета) – 15

Изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи – 15

Изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи – 15 баллов

Нарушение сна – 16

Заем или заем для покупки больших вещей – 17

Изменение социальной активности – 18

Изменение привычек, связанных с верой – 19

Проведения досуга или отпуска – 19

Смена места обучения / места жительства – 20

Смена места учебы/места жительства – 20 баллов

Изменение условий или часов работы – 20

Проблемы с начальством, конфликты 23

Отказ от каких-то индивидуальных привычек – 24

Изменение условий жизни – 25

Начало или окончание учебы – 26

Супруг бросает работу (или приступает к работе) – 27

Супруг оставляет работу – 27 баллов

Выдающееся личное достижение, успех 28

Проблемы с родственниками мужа (жены) – 25

Сын или дочь покидает дом – 29

Повышение служебной ответственности 29

Окончания срока выплаты займа, растущие долги – 30

Заем на крупную покупку – 31

Заем на крупную покупку – 31 балл

Усиление конфликтности отношений с мужем – 35

Смена места работы – 36

Смерть близкого друга – 37

Изменение финансового положения – 38

Реорганизация на работе – 39

Рождение ребенка – 39

Сексуальные проблемы – 39

Сексуальные проблемы – 39 баллов

Беременность (партнерши) – 40

Изменение в состоянии здоровья членов семьи – 44

Выход на пенсию – 45

Примирение супругов – 45

Увольнение с работы – 47

Женитьба, свадьба-50

Женитьба, свадьба – 50 баллов

Травма или болезнь – 53

Смерть близкого члена семьи – 63

Тюремное заключение – 63

Разрыв с партнером – 65

Развод – 73

Смерть мужа (жены) – 100

Большое количество баллов (более 300 баллов) – это сигнал тревоги, предупреждающий об опасности. В таком случае необходимо обратиться к врачу психиатру или психотерапевту.

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