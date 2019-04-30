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      Какие страны больше всего импортируют украинские товары: инфографика

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      Какие страны больше всего импортируют украинские товары
      Какие страны больше всего импортируют украинские товары / Фото из открытых источников

      В первом квартале 2019 года Польша стала крупнейшим импортером украинских товаров. Вторую позицию заняла Российская Федерация.

      Украина в первом квартале экспортировала в Польшу товаров на 818 миллионов долларов, а в Россию на 759 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе ГФС.

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      На третьем месте Египет, который экспортировал товаров на 652 миллиона долларов, на четвертом Китай – 640 миллионов долларов. Пятерку замыкает Турция – 638 миллионов долларов.

      Всего за первый квартал украинскими компаниями было экспортировано товаров на 12,3 миллиардов долларов, что на 7% выше, чем за первый квартал 2018 года.

      В ЕС Украина экспортировала товаров на 5,7 миллиардов долларов, что на 5% выше аналогичного периода прошлого года.

      Какие товары больше всего экспортировали украинские компании? Продукцию металлургического комплекса, продукты растительного происхождения и машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, электрические машины.

      Как изменился импорт и экспорт в РФ? С 2014 года экспорт товаров в Россию упал более чем в 4 раза. Падение экспорта товаров в Россию продолжается и составляет в первом квартале 11%.

      Импорт российских товаров тоже уменьшается. С 2013 года он упал на 66%. Падение импорта товаров из России продолжается и составило в первом квартале 7%.

      К слову, в СНГ Украина экспортировала за первый квартал товаров на 1,5 миллиарда долларов, что на 6% ниже чем в аналогичный период прошлого года.

      експорт українських товарів польща росія єгипет туреччина китай
      Какие страны импортируют украинские товары: инфографика Ukraine Now

      blog_ava
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      Теги: Экспорт Китай Новости Турции Египет Новости России Новости Польши Евросоюз Імпорт
      Источник: 24 канал
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