Какие страны покупают украинские лекарственные травы больше всего

Больше всего лекарственных трав из Украины экспортируется в Польшу, Германию и Болгарию. По мнению специалистов, в дальнейшем спрос со стороны Европы на отечественную продукцию будет только расти

Об этом сообщает seeds.org.ua со ссылкой на владельцев компаний, которые занимаются производством лекарственных трав.

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По словам Евгения Шумейко, владельца компании, которая специализируется на выращивании и заготовке высококачественного растительного сырья, самые популярные позиции – цвет ягоды бузины, цвет липы, лист крапивы, корень алтея, корень лопуха, корень и трава эхинацеи, корень и лист одуванчика, ягоды облепихи, лист березы, лист мать-и-мачехи, лист подорожника.



Выращивание лекарственных трав

Спрос на лекарственные травы связан с тем, что европейские производителям постепенно отказываются собственноручно выращивать продукцию, закупая готовое сырье в Украине и перепродавая его другим странам.

"Например, Польша и Болгария, которые раньше традиционно сами выращивали и заготавливали многие лекарственные растения, начали от этого отходить. Соответственно, они из чистых экспортеров превращаются в импортеров, в том числе закупают продукцию и из Украины, а уже потом перепродают ее клиентам в Германию, США, Японию. За прошлый год Украина экспортировала до 4 тыс тонн, внутренний рынок составил где-то 1-1.5 тыс тонн", – рассказал специалист.

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