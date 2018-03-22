Какие типичные ошибки в поведении могут испортить о вас впечатление: объяснение Ольги Фреймут

Известный украинский "ревизор" и телеведущая Ольга Фреймут рассказала 5 примеров, когда человек точно может проявить отрицательные свои стороны при первой встрече. Поэтому посоветовала производить хорошее впечатление, использовав ее советы.

Об этом сообщает журнал Viva.

Как известно, телеведущая участвует в проекте "От пацанки до панянки", где помогает девушкам научиться манерам леди. Ольга Фреймут выступает экспертом в вопросах женственности, поэтому показала, ошибки в поведении, которые могут помочь человеку составить негативное впечатление при первой же встрече.

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Ошибка 1. Опоздание на встречу

Первую ошибку, которую допускает женщина при первой встрече или с работодателем, или с мужчиной – это опоздания. По словам Ольги Фреймут, это может привести к тому, что человек не будет воспринимать вас серьезно, поэтому вы уже сложите о себе плохое впечатление.

Если вы хотите, чтобы о вас плохо подумали – обязательно опоздайте. Вообще людей, которые опаздывают, серьезно не воспринимают. Сейчас часто говорят: "Вовремя не пришла, потому что попала в пробки". Вот я и подумала, что плохого в том, чтобы быть правдивым? Например, сказать: "Делала укладку, фен загорелся, пришлось тушить волосы",

– рассказала Ольга Фреймут.

Ошибка 2. Приход на встречу заранее

Прийти на встречу заранее и ждать другого человека – это еще хуже, чем опоздать, убеждена Ольга Фреймут. Для подтверждения своих слов звезда привела жизненный пример.

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"Вот пример из моей жизни. У меня трое детей и у двух есть няни. Мы постоянно их ищем-ищем: то они нас не устраивают, то не так выглядят, то не очень эрудированные, то они спят на моей кровати. Поскольку няни приходят в 8 утра, то у них есть ключи от нашего дома. Как-то я с Евдокией на руках в 7 утра спускаюсь на кухню сделать себе кофе. на мне нижнее белье. Смотрю, а за столом сидит няня. Впечатления о ней было испорчено навсегда. Теперь вы понимаете, почему прийти заблаговременно – это хуже, чем опоздать", – поделилась телеведущая.

Ошибка 3. Издавание громких звуков

Во время первой встречи с незнакомым человеком не стоит громко хохотать, поскольку это может вызвать неудобство. Поэтому партнер может навсегда отказаться от встречи с вами.

Ничто так не раздражает окружающих, особенно при первой встрече, как когда человек громко хохочет. Не улыбается, а хохочет. Показывает не просто передние зубы, а все коренные и даже пломбы на зубах мудрости. Это не культурно, не вежливо,

– пояснила Ольга Фреймут.

Ошибка 4. Восхваление себя

Чрезмерное хвастовства своими достижениями может привести к тому, что другой человек будет воспринимать вас, как нарцисса, уверена Ольга Фреймут.

"Четвертое правило, как совершенно испортить впечатление о себе – это при первом разговоре постоянно "якать" и рассказывать о своих достижениях. Даже если вы только что вернулись с Луны, получили Нобелевскую премию или видели всех святых – молчите", – советует Ольга Фреймут.

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Ошибка 5. Использование нецензурной лексики и неграмотность

Ничто так сильно не раздражает образованного человека, как невежество собеседника. Поэтому, если вы пытаетесь произвести хорошее впечатление, неправильно используя термины, значение которых совсем не знаете, то совершите большую ошибку. Нецензурная лексика также может испортить имидж настоящей леди.

Язык – ваш паспорт. Вот мои пацанки даже не могут с днем ​​рождения друг друга без ругани поздравить. Это тоже проблема. Сдерживайте свою негативную лексику и не говорите глупостей,

– отметила Ольга Фреймут.