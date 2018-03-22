10:46
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
0°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Какие типичные ошибки в поведении могут испортить о вас впечатление: объяснение Ольги Фреймут

71 Читати новину українською
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Фото из открытых источников

Известный украинский "ревизор" и телеведущая Ольга Фреймут рассказала 5 примеров, когда человек точно может проявить отрицательные свои стороны при первой встрече. Поэтому посоветовала производить хорошее впечатление, использовав ее советы.

Об этом сообщает журнал Viva.

Как известно, телеведущая участвует в проекте "От пацанки до панянки", где помогает девушкам научиться манерам леди. Ольга Фреймут выступает экспертом в вопросах женственности, поэтому показала, ошибки в поведении, которые могут помочь человеку составить негативное впечатление при первой же встрече.

Читайте также: Ольга Фреймут поделилась 5 секретами, как правильно плакать перед мужчинами

Ошибка 1. Опоздание на встречу

Первую ошибку, которую допускает женщина при первой встрече или с работодателем, или с мужчиной – это опоздания. По словам Ольги Фреймут, это может привести к тому, что человек не будет воспринимать вас серьезно, поэтому вы уже сложите о себе плохое впечатление.

Если вы хотите, чтобы о вас плохо подумали – обязательно опоздайте. Вообще людей, которые опаздывают, серьезно не воспринимают. Сейчас часто говорят: "Вовремя не пришла, потому что попала в пробки". Вот я и подумала, что плохого в том, чтобы быть правдивым? Например, сказать: "Делала укладку, фен загорелся, пришлось тушить волосы",
– рассказала Ольга Фреймут.

Ошибка 2. Приход на встречу заранее

Прийти на встречу заранее и ждать другого человека – это еще хуже, чем опоздать, убеждена Ольга Фреймут. Для подтверждения своих слов звезда привела жизненный пример.

Читайте также: Ольга Фреймут поделились остроумными способами борьбы с плохим настроением

"Вот пример из моей жизни. У меня трое детей и у двух есть няни. Мы постоянно их ищем-ищем: то они нас не устраивают, то не так выглядят, то не очень эрудированные, то они спят на моей кровати. Поскольку няни приходят в 8 утра, то у них есть ключи от нашего дома. Как-то я с Евдокией на руках в 7 утра спускаюсь на кухню сделать себе кофе. на мне нижнее белье. Смотрю, а за столом сидит няня. Впечатления о ней было испорчено навсегда. Теперь вы понимаете, почему прийти заблаговременно – это хуже, чем опоздать", – поделилась телеведущая.

Ошибка 3. Издавание громких звуков

Во время первой встречи с незнакомым человеком не стоит громко хохотать, поскольку это может вызвать неудобство. Поэтому партнер может навсегда отказаться от встречи с вами.

Ничто так не раздражает окружающих, особенно при первой встрече, как когда человек громко хохочет. Не улыбается, а хохочет. Показывает не просто передние зубы, а все коренные и даже пломбы на зубах мудрости. Это не культурно, не вежливо,
– пояснила Ольга Фреймут.

Ошибка 4. Восхваление себя

Чрезмерное хвастовства своими достижениями может привести к тому, что другой человек будет воспринимать вас, как нарцисса, уверена Ольга Фреймут.

"Четвертое правило, как совершенно испортить впечатление о себе – это при первом разговоре постоянно "якать" и рассказывать о своих достижениях. Даже если вы только что вернулись с Луны, получили Нобелевскую премию или видели всех святых – молчите", – советует Ольга Фреймут.

Читайте также: Ольга Фреймут продемонстрировала семейную идиллию: трогательные фото

Ошибка 5. Использование нецензурной лексики и неграмотность

Ничто так сильно не раздражает образованного человека, как невежество собеседника. Поэтому, если вы пытаетесь произвести хорошее впечатление, неправильно используя термины, значение которых совсем не знаете, то совершите большую ошибку. Нецензурная лексика также может испортить имидж настоящей леди.

Язык – ваш паспорт. Вот мои пацанки даже не могут с днем ​​рождения друг друга без ругани поздравить. Это тоже проблема. Сдерживайте свою негативную лексику и не говорите глупостей,
– отметила Ольга Фреймут.

Теги: LifeStyle Новости Украины Здоровая жизнь Психология Ольга Фреймут
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
сегодня, 10:21 В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
Соломія Ніколайчук 281
Як позбутися
сегодня, 08:41 Як позбутися "радянщини" в містобудуванні: ТОП-5 змін, які чекають Україну
Лев Парцхаладзе 845
Какие типичные ошибки в поведении могут испортить о вас впечатление: объяснение Ольги Фреймут
сегодня, 10:27 Какие типичные ошибки в поведении могут испортить о вас впечатление: объяснение Ольги Фреймут
70
Магнолии превратили Стамбул в сказочный город: удивительные фото
сегодня, 09:45 Магнолии превратили Стамбул в сказочный город: удивительные фото
428
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
21 марта, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 1558
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук