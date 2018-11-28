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      Какие тренировки продлят жизнь: ответ ученых

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      Какие тренировки продлят жизнь: ответ ученых
      Какие тренировки продлят жизнь: ответ ученых / unsplash.com

      Немецкие исследователи из университета Лейпцига выяснили, что упражнения на выносливость оказывают более эффективное антивозрастное действие, чем силовые тренировки.

      Об этом говорится на сайте EurekAlert!.

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      В исследовании приняли участие 266 молодых людей, которые не занимались физической активностью раньше.

      В одной из групп люди в течение шести месяцев занимались упражнениями на выносливость (длительный бег), в другой – высокоинтенсивными интервальными тренировками (разминка, чередование быстрого и медленного бега и завершающий медленный бег). Третья группа занималась силовыми упражнениями. Последняя группа была контрольной, то есть люди в ней не изменили образ жизни.

      via GIPHY

      Ученые проанализировали длину теломер (участки ДНК) у участников и активность фермента теломеразы в белых клетках крови, которую у добровольцев взяли в начале эксперимента и через 2-7 дней после его окончания.

       
      Теломераза – что это?
      Это фермент клеток, который добавляет некоторые повторяющиеся фрагменты ДНК к теломерам. То есть он восстанавливает теломеры.

      Эксперимент показал, что у всех испытуемых, которые делали упражнения на выносливость, увеличилась длина теломер, защищающих ДНК от повреждения. Эти упражнения повысили активность теломеразы.

      А вот силовые тренировки не оказали такого эффекта.

      Вывод ученых: упражнения на выносливость – бег, плавание, лыжи и велоспорт – продлевают жизнь.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Долголетия
      Источник: 24 Канал
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