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      Какие украинские города потратят больше остальных на новогодние праздники: рейтинг

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      Самые дорогие города Украины в новогодних празднованиях / ukrreporter.com.ua

      На установку елок, оснащение гирлянд, концертов и других праздничных мероприятий больше всего денег выделили из бюджетов Днепра, Киева и Харькова. Они стали самыми дорогими городами по празднованию зимних праздников.

      Такой рейтинг по информации руководителей украинских городов составило "Слидство.Инфо".

      Обратите внимание: В Киеве зажгли главную елку страны 2020 года: видео и фото

      Как будет праздновать Днепр

      • В Днепре на новогодние праздники заложили 15 миллионов гривен. Значительную часть от всей суммы потратят на праздничные концерты и детские праздники. Их запланировали аж 17, в том числе для детей придумали не менее 10 различных мероприятий: спектакли, мастер-классы, походы в цирк, подарки и концерты.
      • Примерно 3 миллиона гривен в Днепре потратят на концерты в центре города. Для жителей города выступят Тоня Матвиенко и Олег Скрипка.
      • Власть Днепра предусмотрела деньги и на украшение города. На 2,5 миллиона закупили украшения для новогодних елок и еще более 3,5 миллиона потратили на отделку улиц и зданий в центре города. Более миллиона гривен потратят на светодиодные фигурки, в частности пальм и дельфинов.

      дніпро ковзанка
      Каток в Днепре / life.pravda

      Что предусмотрели в Киеве

      • Празднование Нового года и Рождества в столице обойдется в более чем 9 миллионов гривен. В Киевской городской госадминистрации сообщили, что значительную часть этой суммы потратят на концерты для детей.
      • На главную елку страны уже потратили 2,7 миллиона гривен. Украсили ее 750 игрушками в виде конфет и четырьмя километрами гирлянд.

      ялинка київ
      Главная елка страны / Инстаграм zagornyakroman

      Какая программа в Харькове

      • В городе установили 36-метровую искусственную елку с гирляндами и несколько световых фигур. Всего на праздничные мероприятия этой зимой город потратит почти 4,3 миллиона гривен.
      • Почти все деньги запланировали для украшения центральной площади города – площади Свободы. На это запланировали 4,2 миллиона гривен. Еще 100 тысяч стоят гирлянды для елок. Такую информацию предоставили в горсовете Харькова.
      • В то же время "Харьковский антикоррупционный центр" сообщил, что стоимость всех новогодних приготовлений может быть в разы выше. А городские власти Харькова потратила на подготовку к новогодним праздникам 75 миллионов гривен. Почти половина из них пошла на "звездное небо" – лампочки и фонарики, освещающие две улицы. Побил все денежные рекорды и дом Деда Мороза. За него власть заплатила 6 миллионов 200 тысяч гривен.

      харків ялинка
      Елка в центре Харькова / Укринформ

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      Теги: Новости Украины Традиции Новогодние праздники Новости Харькова Новости культуры Новости Киева Новости Днепра
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