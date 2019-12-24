Какие украинские города потратят больше остальных на новогодние праздники: рейтинг

На установку елок, оснащение гирлянд, концертов и других праздничных мероприятий больше всего денег выделили из бюджетов Днепра, Киева и Харькова. Они стали самыми дорогими городами по празднованию зимних праздников.

Такой рейтинг по информации руководителей украинских городов составило "Слидство.Инфо". Обратите внимание: В Киеве зажгли главную елку страны 2020 года: видео и фото Как будет праздновать Днепр В Днепре на новогодние праздники заложили 15 миллионов гривен. Значительную часть от всей суммы потратят на праздничные концерты и детские праздники. Их запланировали аж 17, в том числе для детей придумали не менее 10 различных мероприятий: спектакли, мастер-классы, походы в цирк, подарки и концерты.

Примерно 3 миллиона гривен в Днепре потратят на концерты в центре города. Для жителей города выступят Тоня Матвиенко и Олег Скрипка.

Власть Днепра предусмотрела деньги и на украшение города. На 2,5 миллиона закупили украшения для новогодних елок и еще более 3,5 миллиона потратили на отделку улиц и зданий в центре города. Более миллиона гривен потратят на светодиодные фигурки, в частности пальм и дельфинов.

Каток в Днепре / life.pravda Что предусмотрели в Киеве Празднование Нового года и Рождества в столице обойдется в более чем 9 миллионов гривен. В Киевской городской госадминистрации сообщили, что значительную часть этой суммы потратят на концерты для детей.

На главную елку страны уже потратили 2,7 миллиона гривен. Украсили ее 750 игрушками в виде конфет и четырьмя километрами гирлянд.

Главная елка страны / Инстаграм zagornyakroman Какая программа в Харькове В городе установили 36-метровую искусственную елку с гирляндами и несколько световых фигур. Всего на праздничные мероприятия этой зимой город потратит почти 4,3 миллиона гривен.

Почти все деньги запланировали для украшения центральной площади города – площади Свободы. На это запланировали 4,2 миллиона гривен. Еще 100 тысяч стоят гирлянды для елок. Такую информацию предоставили в горсовете Харькова.

В то же время "Харьковский антикоррупционный центр" сообщил, что стоимость всех новогодних приготовлений может быть в разы выше. А городские власти Харькова потратила на подготовку к новогодним праздникам 75 миллионов гривен. Почти половина из них пошла на "звездное небо" – лампочки и фонарики, освещающие две улицы. Побил все денежные рекорды и дом Деда Мороза. За него власть заплатила 6 миллионов 200 тысяч гривен.

Елка в центре Харькова / Укринформ