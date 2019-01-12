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      Какие виды алкоголя являются самыми вредными

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      Самые вредные виды алкоголя
      Самые вредные виды алкоголя / pixabay.com

      Алкоголь является очень опасным – кроме того, что приводит к привыканию, он наносит непоправимый вред всему организму.

      Об этом сообщает u-news.

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      Как отмечает издание, ученые проанализировали наиболее употребляемые виды алкоголя и выяснили, какие из них наносят наибольший вред для организма.

      1. Пиво. Крайне опасно пить пиво постоянно, особенно в жару. Потому что, в летние дни больше всего хочется чем-то охладиться, а печень при этом раздувается и работает в ослабленном режиме, что чревато различными заболеваниями.

      via GIPHY

      2. Ликер. Этот тип напитка из-за приятного сладковатого вкуса можно легко пить в больших количествах. Результатом этого является опьянение и головная боль. В дополнение ликер наносит вред поджелудочной, и способствует увеличению веса.

      3. Шампанское. Пенный напиток опасен для печени. Кроме того, частое его применение может вызвать боли в желудке, и даже отравление.

      via GIPHY

      4. Коктейли. Являются калорийной бомбой, которая атакует организм. Повышают вес, наносят вред зубной эмали и опасны для печени.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Алкоголь Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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