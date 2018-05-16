Какие витамины могут эффективно укрепить сосуды

Для того, чтобы поддерживать сосуды в здоровом состоянии, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы.

Укрепить сосуды помогут несколько витаминов, пишет "Страна здоровья".

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Хорошо влияет на стенки капилляров витамин Р, или рутин. Он также снижает давление. Аскорбиновая кислота или витамин С увеличивает проникаемость сосудистой стенки. Ломкость капилляров и препятствует развитию атеросклероза витамин Е.

Все эти витамины не обязательно покупать в аптеке, они содержатся в продуктах.

К примеру смородина, цитрусовые, шиповник, рябина и земляника обогащенная витамином Р.

Аскорбиновая кислота содержится в зелени, смородине, лимонах, луке, капусте. Растительное масло, соя, облепиха, бобовые, яйца и зелень содержат много витамина Е.

К слову, витамин D (кальциферолы) важен для жизнедеятельности организма. Он выполняет множество функций, будучи одновременно и витамином, и гормоном.