Какие вопросы о сексе больше всего интересуют женщин и мужчин

Американский журнал Maxim обнаружил, что больше всего интересует женщин и мужчина в сексе.

Список наиболее актуальных вопросов для мужчин и женщин о сексе составило издание совместно с ведущими подкаста Call Her Daddy – Софией Франклин и Александрой Купер, пишет The New York Post.

Как оказалось, мужчин и женщин интересуют совершенно разные темы о сексе.

Опрос показал, что женщины чаще всего интересуются грязными фразами, которые можно использовать во время секса. А вот мужчины больше озабочены знакомством с женщинами и тем, как сделать так, чтобы они согласились провести вместе ночь.

Мужчины сильно обеспокоены тем, как "зацепить" девушку и быстрее уложить ее в постель, а девушки очень часто задают вопрос про "грязные" разговорчики,

– отмечает София Франклин.

Опрос сайта знакомств, в котором приняло участие более 5 тысяч человек, показал, что 76% мужчин хотели бы, чтобы их партнерши в постели были более раскрепощенными и не стеснялись озвучивать самые грязные фантазии.

Мужчины также интересовались, как доставить женщине максимальное удовольствие во время орального секса.

