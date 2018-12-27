00:21
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Какие вопросы о сексе больше всего интересуют женщин и мужчин

      51 Читати новину українською
      Какие вопросы о сексе больше всего интересуют женщин и мужчин
      Какие вопросы о сексе больше всего интересуют женщин и мужчин / pinterest.com

      Американский журнал Maxim обнаружил, что больше всего интересует женщин и мужчина в сексе.

      Список наиболее актуальных вопросов для мужчин и женщин о сексе составило издание совместно с ведущими подкаста Call Her Daddy – Софией Франклин и Александрой Купер, пишет The New York Post.

      Читайте также: Одинаково ли ощущают оргазм женщины и мужчины: ответ ученых

      Как оказалось, мужчин и женщин интересуют совершенно разные темы о сексе.

      via GIPHY

      Опрос показал, что женщины чаще всего интересуются грязными фразами, которые можно использовать во время секса. А вот мужчины больше озабочены знакомством с женщинами и тем, как сделать так, чтобы они согласились провести вместе ночь.

      Мужчины сильно обеспокоены тем, как "зацепить" девушку и быстрее уложить ее в постель, а девушки очень часто задают вопрос про "грязные" разговорчики,
      – отмечает София Франклин.

      Опрос сайта знакомств, в котором приняло участие более 5 тысяч человек, показал, что 76% мужчин хотели бы, чтобы их партнерши в постели были более раскрепощенными и не стеснялись озвучивать самые грязные фантазии.

      via GIPHY

      Мужчины также интересовались, как доставить женщине максимальное удовольствие во время орального секса.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Секс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 27 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук