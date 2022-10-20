"Возьмут детей на руки и будут убегать": как россияне будут прятаться от ВСУ в Херсонской области

Российские оккупанты объявили об "эвакуации" жителей правобережья Херсонской области. На самом же деле Россия уже проводит открытую депортацию украинцев.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, кроме депортации украинского населения, оккупанты имеют еще одну цель.

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Как будет выглядеть отступление россиян из Херсона

Россиянам нужна так называемая "эвакуация", чтобы под прикрытием гражданских вывозить военных с правого берега Днепра.

"Если россияне решат отступить, то 15-20 тысяч российских военных должны будут пешком отходить через разрушенный Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС. Если они будут просто идти, мы будем по ним стрелять", — сказал Шейтельман.

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Однако Россия экономит остатки своей профессиональной армии.

Поэтому российские военные возьмут на руки наших детей и пойдут, прикрываясь ребенком от Вооруженных Сил Украины. К сожалению, именно так может выглядеть картина отступления россиян из Херсона,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что в таком поведении захватчиков не будет ничего удивительного, ведь они покупают оружие у палестинских и иранских террористов, да и сами ведут себя как террористы.

Зачем России депортировать украинцев

В то же время, Россия стремится вывезти жителей Херсонской области в депрессивные районы России.

Оккупанты уже депортировали большое количество населения из Донецкой и Луганской областей, из Мариуполя. Они просто похитили людей и увезли в русские глубинки, где ничего нет,

– отметил политтехнолог.

Шейтельман считает, что Россия депортирует украинцев, чтобы потом использовать их как рабскую рабочую силу.

"Я надеюсь, что мы победим и сможем очень быстро вернуть этих людей. И депортация не продлится десятилетиями, как в советские времена", – подчеркнул он.

Михаил Шейтельман рассказал о вероятном побеге оккупантов из Херсона: смотрите видео

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