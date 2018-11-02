Каким должен быть идеальный перекус в течение дня: советы диетолога

Кроме основных приемов пищи не стоит и забывать о дополнительных, или так называемых перекусах. Они являются очень важной составляющей рациона, поскольку предотвращают появление острого чувства голода перед очередным приемом пищи.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

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По ее словам, самым оптимальным вариантом перекуса, который не только насытит организм, но и не будет весьма калорийным, является домашний творог с медом, корицей и фруктами или ягодами.

Не менее вкусным и полезным будет овощной салат. Например, можете съесть на перекус помидор с рукколой, моцареллой, оливковым маслом и цельнозерновым хлебом. Один из моих любимых – салат с тунцом (или креветками) с добавлением авокадо, томатов и сельдерея. Или это может быть брокколи со сливочным сыром, укропом и фисташками. Вариантов – множество. Так, и организм получит нужные ему вещества, и вы будете еще долго чувствовать сытость,

– отмечает специалист.

По ее словам, перекус – это такой же прием пищи, как и все остальные: он может быть между завтраком и обедом или обедом и ужином – это зависит от того, в котором часу вы обедаете.

"Если обед является ранним, в 12-13 часов, то перекус лучше съесть часа через 4 после обеда, а если обед в 15-16, то перекус обязательно нужно сделать между завтраком и обедом. Обязательно после еды, через 1-1,5 часа выпейте стакан теплой воды. Так вы научитесь отличать жажду от голода", – отметила диетолог.

Относительно перекуса перед сном, Светлана Фус рекомендует выпить стакан воды, если не уверены, что чувствуете именно физический голод, а если все же голодны, то съешьте небольшую порцию рыбы или птицы с тушеными овощами.

"Главное правило – не наедаться перед сном и не есть трудно усваиваемые продукты", – отмечает она.

К слову, ранее диетологи составили список продуктов и блюд, которые не стоит употреблять на завтрак на пустой желудок.