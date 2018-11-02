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      Каким должен быть идеальный перекус в течение дня: советы диетолога

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      Диетолог рассказала, чем лучше делать перекус в течение дня
      Диетолог рассказала, чем лучше делать перекус в течение дня / Соцсети

      Кроме основных приемов пищи не стоит и забывать о дополнительных, или так называемых перекусах. Они являются очень важной составляющей рациона, поскольку предотвращают появление острого чувства голода перед очередным приемом пищи.

      Об этом пишет диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

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      По ее словам, самым оптимальным вариантом перекуса, который не только насытит организм, но и не будет весьма калорийным, является домашний творог с медом, корицей и фруктами или ягодами.

      Не менее вкусным и полезным будет овощной салат. Например, можете съесть на перекус помидор с рукколой, моцареллой, оливковым маслом и цельнозерновым хлебом. Один из моих любимых – салат с тунцом (или креветками) с добавлением авокадо, томатов и сельдерея. Или это может быть брокколи со сливочным сыром, укропом и фисташками. Вариантов – множество. Так, и организм получит нужные ему вещества, и вы будете еще долго чувствовать сытость,
      – отмечает специалист.

      Перекус, їжа, здоров'я, харчування, поради, дієтолог

      По ее словам, перекус – это такой же прием пищи, как и все остальные: он может быть между завтраком и обедом или обедом и ужином – это зависит от того, в котором часу вы обедаете.

      "Если обед является ранним, в 12-13 часов, то перекус лучше съесть часа через 4 после обеда, а если обед в 15-16, то перекус обязательно нужно сделать между завтраком и обедом. Обязательно после еды, через 1-1,5 часа выпейте стакан теплой воды. Так вы научитесь отличать жажду от голода", – отметила диетолог.

      Относительно перекуса перед сном, Светлана Фус рекомендует выпить стакан воды, если не уверены, что чувствуете именно физический голод, а если все же  голодны, то съешьте небольшую порцию рыбы или птицы с тушеными овощами.

      "Главное правило – не наедаться перед сном и не есть трудно усваиваемые продукты", – отмечает она.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Основные приемы пищи – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о дополнительных. Перекусы – очень важная составляющая нашего рациона, ведь именно они предотвращают появление острого чувства голода перед очередным приемом пищи. _ Что же можно скушать на перекус, чтобы насытить организм и при этом не переборщить с калорийностью рациона? _ Отличным вариантом станет творог с медом, корицей и фруктами или ягодами. Не менее вкусным и полезным будет овощной салат. К примеру, можете съесть на перекус помидор с рукколой, моцареллой, оливковым маслом и цельнозерновым хлебом. Один из моих любимых: салат с тунцом (или креветками) с добавлением авокадо, томатов и сельдерея. _ Либо это могут быть брокколи со сливочным сыром, укропом и фисташками. Вариантов масса. Так, и организм получит нужные ему вещества, и вы будете еще долго чувствовать сытость. _ Перекус, это такой же прием пищи как и все остальные. Он может быть между завтраком и обедом или обедом и ужином. Это зависит от того, во сколько вы обедаете. Если обед ранний, в 12-13 часов, то перекус лучше всего съесть часа через 4 после обеда, а если обед в 15-16, то перекус обязательно нужно сделать между завтраком и обедом. _ Обязательно после еды, через 1-1.5 часа выпейте стакан теплой воды. Так вы научитесь отличать жажду от голода. _ Перед сном. Если не уверены, что ощущаете именно физический голод, выпейте стакан воды. Но если все таки голодны, съешьте небольшую порцию рыбы или птицы с тушеными овощами. Главное правило – не наедаться перед сном и не кушать трудно усваиваемые продукты.

      A post shared by Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus) on

      К слову, ранее диетологи составили список продуктов и блюд, которые не стоит употреблять на завтрак на пустой желудок.

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      Теги: Здоровье Новости Украины LifeStyle Диеты Здоровое питание Желудочно-кишечный тракт
      Источник: 24 канал
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