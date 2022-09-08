В "Вернись живым" объяснили, какое оружие уже сейчас смогло бы закрыть критические потребности фронта
ВСУ постепенно освобождают украинские земли от российских захватчиков. Однако для достижения желаемого результата нам требуются конкретные виды оружия.
Эксперты считают, что с началом ленд-лиза Украина может получить систему Patriot. Однако для нас более приоритетным является получение других видов оружия, которые могли бы закрыть потребности фронта. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал директор крупнейшего благотворительного фонда Украины "Вернусь живым" Тарас Чмут.
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Какое оружие нужно Украине
По мнению Чмута, первоочередную необходимость составляет получение в достаточных количествах:
- переносных зенитно-ракетных комплексов;
- ЗРК на базе ракет ПЗРК, например Avenger;
- зенитных ракетных комплексов среднего радиуса действия, например NASAMS.
Их поставка позволила бы закрыть критические вопросы и потребности. Уже потом, в будущем, через 5, 7, 10 лет мы могли бы говорить о каких-то более мощных системах.
– отметил он.
В чем особенность Patriot
Сам по себе Patriot, отметил директор фонда, это один из элементов общей системы ПВО, он полагается на кучу других составляющих. Речь идет о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения, других системах, которые будут перехватывать цели на малых высотах. Это обширная система обучения, логистики, сплошного радиолокационного поля, пассивной радиолокации, активной радиолокации и т.д.
Как и авиация, так и ПВО – оно выстраивается десятилетиями и работает только в комплексе,
– подчеркнул Чмут.
Военная помощь от западных партнеров: последние новости
- Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, передающих нам оружие для борьбы с оккупантами. Так, недавно наше государство получило модернизированные ракеты Harpoon.
- На пятой встрече в формате Рамштайн 9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин должен объявить очередной пакет военной помощи Украине. Стоимость техники составит 675 миллионов долларов.
- Вскоре украинские защитники получат литовские гаубицы. В Генштабе ВСУ поблагодарили за военную помощь и добавили: "Война показала, кто нам сестра и брат".
- Германия передала Украине радиолокационную станцию COBRA и 5 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.
- В рамках военной помощи Испания направила Украину боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии. Также страна оказала другую важную помощь нашей армии.
Чмут назвал оружие, которое может закрыть критические потребности фронта: смотрите видео