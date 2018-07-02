Какое мясо птицы смертельно опасно для украинцев: ответ эксперта

Из-за повышения цен на телятину и свинину украинцы все чаще покупают курятину, которая представляет значительную угрозу здоровью человека.

Институт аграрной политики подсчитал, что в среднем украинец употребляет в год около 25 килограммов курятины, пишет ТСН.

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Мясо курицы может быть смертельно опасно для украинцев, поскольку производители кормят птицу антибиотиками, чтобы те не болели. Из-за постоянного употребления такого мяса значительно страдает организм человека.

В случае, если человек заболеет и ему понадобится антибиотик, то лекарства могут просто не сработать из-за постоянного употребления бройлерной курицы.

Защититься от употребления мяса, нашпигованного антибиотиками, можно, если выбирать индейку или утку. Такие виды мяса не поддаются бройлерству. Также можно употреблять другие виды белка – молочную продукцию и яйца.

При этом стоит ограничить употребление курятины раз или два раза в неделю. При таких условиях организм будет способен справиться с вредными веществами в курице.

Диетолог Александр Кущ отметил, что больше всего вредных веществ накапливается в печени, кожуре и окорочках, меньше всего – в грудинке.

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