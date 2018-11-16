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      Какое поведение человека провоцирует сахарный диабет

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      Врач-эндокринолог объяснила, из-за чего можно заболеть сахарным диабетом
      Врач-эндокринолог объяснила, из-за чего можно заболеть сахарным диабетом / Соцсети

      Обычно сахарный диабет встречается у тех людей, которые склонны к нервному стрессу, поскольку они пытаются заесть негативные эмоции. Также эту болезнь провоцирует пассивная жизнедеятельность.

      Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Михайленко в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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      "Сахарный диабет распространяется в тех странах, люди в которых переживают нервный стресс. Это войны, катаклизмы, снижение экономических показателей и тому подобное. Это способствует развитию сахарного диабета. Запускают диабет уже во взрослом возрасте нервные стрессы, которые человек хочет заесть, получить "нотку позитива", – отметила специалист.

       
      Сахарный диабет что это?
      Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, вследствие чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

      В то же время она подчеркивает, что пищевые продукты становятся "тем малым спектром, который повышает настроение".

      "Человек может благодаря продуктам питания и пассивной жизнедеятельности набирать вес. Это приводит к сахарному диабету второго типа – это диабет избыточного веса. Основной механизм развития диабета в этом случае – инсулинорезистентность, нечувствительность рецепторов каждой клетки к инсулину. Инсулина вроде бы с избытком, но чувствительности рецепторов клеток к нему нет", – констатирует врач-эндокринолог.

      Как убеждает эксперт, инсулин является поставщиком глюкозы к клеткам.

      Глюкоза необходима для нашей жизнедеятельности, нервной системы, умственной активности, обеспечения работоспособности. То есть без глюкозы мы не сможем работать и выполнять свои повседневные обязанности. Но дело в том, если много инсулина, это свидетельствует, что рецепторы – нечувствительны и глюкоза внутрь клетки не попадает... Бывает, когда избыток глюкозы в крови или избыток инсулина. Избыток инсулина дает пищевые пристрастия, человек постоянно хочет есть и потребляет высококалорийные продукты,
      – объяснила Елена Михайленко.

      Цукровий діабет, медицина, причини, ендокринолог

      Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что диабет 1 типа предупредить нельзя, однако в 80% случаев можно предотвратить диабет 2 типа. Следовательно, чиновница убеждает, что лучшей профилактикой в таком случае будет здоровый образ жизни.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Медицина Диабет
      Источник: 24 Канал
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