Какое растение снижает риск рака и улучшает зрение

Диетолог Светлана Фус убеждена, что морковь нужно включить в рацион за ее полезные свойства, в частности противоопухолевое действие.

Светлана Фус утверждает, что морковь обязательно нужно включать в рацион, говорится на странице в Facebook.

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Морковь считается низкокалорийным продуктом: в 100 граммах содержится 34-45 ккал и 9 граммов углеводов. Она является замечательным продуктом для поддержания зрения, она замедляет процессы потери зрения в пожилом возрасте.

Морковь имеет противоопухолевый эффект благодаря бета-каротину и фолькаринолу.

Бета-каротин способен нейтрализовать свободные радикалы, которые являются причиной опухоли и предотвращает старение. А фолькаринол борется с грибковой инфекцией.

Морковь хорошо влияет на состояние кожи, слизистых оболочек, ногтей и волос. Она доставляет клетчатку, которая регулирует работу кишечника. Этот продукт позволяет сохранить ощущение сытости.

Диетолог убеждает также в том, что морковь не имеет высокий гликемический индекс, несмотря на распространенное мнение.

К слову, ожирение может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и даже некоторые виды онкозаболеваний. Это заболевание может преодолеть один продукт.