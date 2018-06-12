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Какое вещество способно вывести токсины из организма

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Клетчатка содержится в цельнозерновом хлебе
Клетчатка содержится в цельнозерновом хлебе / guardyourhealth.com

Ощущение вялости и разбитости, проблемы с кожей, боль в желудке, лишний вес – все это говорит о накоплении в организме токсинов. Чтобы избежать этого, нужно периодически употреблять одно вещество.

Из-за современного быстрого стиля жизни люди становятся токсемиками, пишет ЖивиАктивно.

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С токсемией связаны такие состояния, как поражения печени, включая цирроз; диарея; запор; спастический колит; синдром повышенной кишечной проницаемости. Также к этому можно отнести гепатиты А, В, С, D, Е, F и G.

Чтобы избежать этого, нужно включить в свой рацион клетчатку, которая способствует лучшему пищеварению и опорожнению кишечника. Таким образом, клетчатка помогает организму очиститься от токсинов.

Клетчатка содержится в таких продуктах, как цельнозерновые продукты, хлеб, макаронные изделия, каши; свежие овощи и фрукты.

Орехи и сухофрукты, грибы и ягоды (сезонные), бобовые культуры обогащены целлюлозой.

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Что такое токсемия?
Это термин, обозначающий состояние, при котором организм накапливает ядовитые вещества до такой точки, когда уже не способен очиститься от них самостоятельно.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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