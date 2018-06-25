Какое заболевание вдвое повышает риск рака

Американские ученые установили, что риск развития рака повышается в 2,3 раза у тех, кто болеет сахарным диабетом 2 типа.

Такие выводы исследователей опубликовали в журнале Национального института онкологии США, пишет Science Daily.

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Этот вид диабета может свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы.



Онкологи провели анализ почти 49 тысяч пациентов с 1993 до 2013 года. За этот период врачи зафиксировали 408 случаев онкозаболеваний.



Ученые установили, что у людей, страдающих диабетом второго типа, в 2,3 раза повышается риск выявления рака поджелудочной железы. Наибольшей опасности подвергались пациенты с диабетом на ранних стадиях.



В среднем за 14 лет среди пациентов с диабетом, у 127 обнаружили рак поджелудочной железы, такой показатель достигает 208 случаев у пациентов без диабета. В 56% случаев выявление диабета предшествовало развитию рака поджелудочной железы.

К слову, некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.