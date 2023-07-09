Какой позывной у Залужного: офицер ВСУ удивил фактом

Анатолий Штефан рассказал, как военные обращаются к Валерию Залужному и как он сам себя называет во время радиопереговоров. Блогер не объяснил, почему у главнокомандующего ВСУ именно такой псевдоним, однако сделал интересный намек.

Анатолий Штефан раскрыл позывной главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Сделал он это в своем посте в соцсетях за 9 июля.

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Какой позывной у Залужного

Военный и блогер признался, что у главнокомандующего ВСУ позывной "Волонтер".

Кто не знает, позывной Главкома "Волонтер". Думаю, что не нужно разъяснять почему,

– написал он.

Почему у Залужного такой необычный позывной, точно неизвестно. Иногда за военными могут исторически закрепляться их первые позывные из таблицы. Также соцсетями распространяется версия, что Залужный мог волонтерить, когда был заместителем командующего сектором С и имел на это время. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что в начале 2023 года главнокомандующий ВСУ пожертвовал нашей армии 1 миллион долларов, который он унаследовал от американца украинского происхождения.

Штефан сопроводил свое сообщение работами Виктора Билоуса. На них Железный генерал изображен в образе культового персонажа из "Звездных войн". Это является отсылкой на необычную нашивку с Малышом Йодой (по другой версии – Грогу) на бронежилете главнокомандующего ВСУ. На кадрах можно увидеть его позывной.

Залужный в образе Йоды / Фото Виктора Билоуса



Залужному недавно исполнилось 50 лет

Напомним, 8 июля наш Железный генерал праздновал юбилей. Его поздравили с Днем рождения не только жители контролируемой территории Украины, но и крымчане. Активисты движения "Желтая лента" записали видео и пригласили именинника на полуостров, временно находящийся под оккупацией российских захватчиков.

Также его поздравили украинские пилоты. Они написали слова приветствия на американской управляемой авиабомбе JDAM-ER и пообещали, что оккупанты увидят ее в скором времени.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук поддержал их идею. Он распространил фотографию с надписью и заявил, что мертвые российские оккупанты являются лучшим подарком.

К слову, 24 Канал подготовил материал по поводу 50-летия Залужного. О нем можно почитать немало интересных фактов – здесь.

, за самим Штефаном закрепился позывной "Штирлиц".