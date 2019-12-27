Какой будет погода на Новый Год в Украине и Киеве: прогноз

Погода на Новый Год 2020 удивит украинцев. Вместо лапатого снега и морозов во все области придет потепление с плюсовой температурой. Лишь в Карпатах возможны легкие снегопады и минусы на термометрах.

Синоптики Укргидрометценра отмечают, что днем 31 декабря будет солнечно и тепло. Температура воздуха поднимется до +4 градусов.

Интересно: в Карпатах медведи не могут заснуть из-за теплой зимы: фото

Начнется 2020 год в Украине незначительным ухудшением погоды и морозами. В новогоднюю ночь на Западе похолодает до -1-3 градусов, в остальных регионах ночная температура воздуха составит -1+1 градус. Немного теплее будет в оккупированном Крыму – 0+2 градуса.

1 января в большинстве областей синоптики прогнозируют мокрый снег. Только на Закарпатье, Волыни, в Одесской и Николаевской областях будет сухо и солнечно. Столбики термометров в первый день Нового Года опустятся до 0+2 градусов тепла.



Прогноз погоды на 1 января / Укргидрометцентр

В Киеве 31 декабря будет солнечным и сухим. В новогоднюю ночь ожидается температура до -1 градуса, будет падать мокрый снег. Днем 1 января столбики термометров поднимутся до +3 градусов тепла, кроме мокрого снега возможен дождь.

Только в Карпатах на Новый год будет царить настоящая зимняя атмосфера со снегом и "минусами" до -5-7 градусов.

Какой будет погода зимой в Украине?

Украинцам в этом году стоит ждать действительно контрастную зимнюю погоду: от мощных снегопадов и сильных морозов до потепления и дождей.



Декабрь 2019 года в Украине оказался очень теплым и дождливым. Температура воздуха побила несколько рекордов и первый месяц зимы стал одним из самых теплых за века. Столбики термометров поднимались до +12+14 градусов тепла.



Январь и февраль 2020 года прогнозируют холодными. По словам синоптиков, Украину засыпет снегом и ударят 20-ти градусные морозы. Они будут сильнейшими за последние 30 лет.