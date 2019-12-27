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      Какой будет погода на Новый Год в Украине и Киеве: прогноз

      19 Читати новину українською
      Погода на Новый год 2020 в Украине и Киеве / tsn.ua

      Погода на Новый Год 2020 удивит украинцев. Вместо лапатого снега и морозов во все области придет потепление с плюсовой температурой. Лишь в Карпатах возможны легкие снегопады и минусы на термометрах.

      Синоптики Укргидрометценра отмечают, что днем 31 декабря будет солнечно и тепло. Температура воздуха поднимется до +4 градусов.

      Интересно: в Карпатах медведи не могут заснуть из-за теплой зимы: фото

      Начнется 2020 год в Украине незначительным ухудшением погоды и морозами. В новогоднюю ночь на Западе похолодает до -1-3 градусов, в остальных регионах ночная температура воздуха составит -1+1 градус. Немного теплее будет в оккупированном Крыму – 0+2 градуса.

      1 января в большинстве областей синоптики прогнозируют мокрый снег. Только на Закарпатье, Волыни, в Одесской и Николаевской областях будет сухо и солнечно. Столбики термометров в первый день Нового Года опустятся до 0+2 градусов тепла.


      Прогноз погоды на 1 января / Укргидрометцентр

      В Киеве 31 декабря будет солнечным и сухим. В новогоднюю ночь ожидается температура до -1 градуса, будет падать мокрый снег. Днем 1 января столбики термометров поднимутся до +3 градусов тепла, кроме мокрого снега возможен дождь.

      Только в Карпатах на Новый год будет царить настоящая зимняя атмосфера со снегом и "минусами" до -5-7 градусов.

      via GIPHY

       

      Какой будет погода зимой в Украине?
      Украинцам в этом году стоит ждать действительно контрастную зимнюю погоду: от мощных снегопадов и сильных морозов до потепления и дождей.

      Декабрь 2019 года в Украине оказался очень теплым и дождливым. Температура воздуха побила несколько рекордов и первый месяц зимы стал одним из самых теплых за века. Столбики термометров поднимались до +12+14 градусов тепла.

      Январь и февраль 2020 года прогнозируют холодными. По словам синоптиков, Украину засыпет снегом и ударят 20-ти градусные морозы. Они будут сильнейшими за последние 30 лет.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Погода Карпаты Новогодние праздники
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