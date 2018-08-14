Какой цвет никогда не носит Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон является одной из самых стильных представительниц королевской семьи. Кейт умело сочетает одежду как люксовых брендов, так и бюджетных. Однако есть один оттенок, в котором жена принца Уильяма никогда не появляется на публике.

По словам эксперта по стилю Дейзи Шуберт, Кейт Миддлтон избегает оранжевого цвета в своем гардеробе, пишет Express.

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"У Кейт Миддлтон зимний цветотип внешности. Это означает, что в связи с природными особенностями своей кожи, на оранжевом фоне герцогиня будет незаметной", – объясняет Шуберт.

Кейт Миддлтон избегает оранжевого цвета, но не отказывается от ярких оттенков​

Также Кейт выбирает спокойные пастельные цвета

Специалист отмечает, что Миддлтон идеально подходят такие цвета, как белый, черный, темно-синий, красный и ярко-розовый.