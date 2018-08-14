12:38
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
31°C 16°C
  • среда
    32°C 21°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    31°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Какой цвет никогда не носит Кейт Миддлтон

142 Читати новину українською
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон является одной из самых стильных представительниц королевской семьи. Кейт умело сочетает одежду как люксовых брендов, так и бюджетных. Однако есть один оттенок, в котором жена принца Уильяма никогда не появляется на публике.

По словам эксперта по стилю Дейзи Шуберт, Кейт Миддлтон избегает оранжевого цвета в своем гардеробе, пишет Express.

Читайте также: Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма всегда надевает платья: объяснение эксперта

"У Кейт Миддлтон зимний цветотип внешности. Это означает, что в связи с природными особенностями своей кожи, на оранжевом фоне герцогиня будет незаметной", – объясняет Шуберт.

Кейт Миддлтон избегает оранжевого цвета, но не отказывается от ярких оттенков​

Также Кейт выбирает спокойные пастельные цвета

Специалист отмечает, что Миддлтон идеально подходят такие цвета, как белый, черный, темно-синий, красный и ярко-розовый.

 

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
сегодня, 12:00 Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
Блог Медіа
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сегодня, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
сегодня, 08:28 От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
Блог Медіа
Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
сегодня, 07:00 Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
Іван Яковина
На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
13 августа, 23:00 На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук