Какой цвет никогда не носит Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон является одной из самых стильных представительниц королевской семьи. Кейт умело сочетает одежду как люксовых брендов, так и бюджетных. Однако есть один оттенок, в котором жена принца Уильяма никогда не появляется на публике.
По словам эксперта по стилю Дейзи Шуберт, Кейт Миддлтон избегает оранжевого цвета в своем гардеробе, пишет Express.
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"У Кейт Миддлтон зимний цветотип внешности. Это означает, что в связи с природными особенностями своей кожи, на оранжевом фоне герцогиня будет незаметной", – объясняет Шуберт.
Кейт Миддлтон избегает оранжевого цвета, но не отказывается от ярких оттенков
Также Кейт выбирает спокойные пастельные цвета
Специалист отмечает, что Миддлтон идеально подходят такие цвета, как белый, черный, темно-синий, красный и ярко-розовый.