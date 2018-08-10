Какой цвет свет способен портить зрение

Американские ученые провели эксперимент и установили, какой цвет света способен негативно влиять на зрение.

Химики из Университета Толедо (США) провели эксперименты с клетками, которые подвергались излучению синего света, пишет Scientific Reports.

Читайте также: Топ-4 факта о здоровье глаз

Они описали механизм, который приводит к гибели этих клеток.



Синий цвет света способен портить зрение

Острое зрение обеспечивает желтое овальное пигментированное пятно. Предыдущие исследования, которые проводились с целью изучения влияния синего цвета на зрение, обнаружили, что он вызывает деградацию и ухудшает зрение.

Свое внимание ученые сосредоточили на химическом строении сетчатки: в частности, на хромопротеидах – альдегидах витамина А, которые еще называют Ретиналь. Они могут переходить в транс-форму, которая в больших количествах становится токсичной. Однако ученые не представляли, как она влияет на клеточную мембрану.

Вывод ученых таков: синий свет вызвал всплеск кальция, который изменил форму клетки. Из-за изменения формы клетка погибла.



Синий свет спровоцировал всплеск кальция

Ученые также провели исследования с клетками сердца, нейронами и раковыми клетками. Результат не изменился – все они пострадали, как клетки сетчатки.

К слову, многие люди даже не догадываются, что некоторые привычки могут привести к болезням глаз.