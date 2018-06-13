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Телеканал новостей 24 Новости Красота

Какой цвет волос может визуально омолодить лицо

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Окрашивание в оттенок Baby blonde
Окрашивание в оттенок Baby blonde

Мастер по окрашиванию волос Шерри Рейнольдс из Австралии уверяет, что определенные оттенки волос способны визуально омолодить лицо человека.

Так, одним из таких оттенков оказался Baby blonde ("детский блонд"), пишет издание Daily Mail.

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"Это тот самый цвет волос, который вы видите у младенцев. Он яркий, блестящий, но в то же время мягкий и теплый. Благодаря этому, кожа кажется подтянутой", – пояснила Рейнолдс.

 

А брюнетам эксперт порекомендовала выбрать темно-каштанового оттенка Brazilian brown, как у бразильского "ангела" Victoria's Secret Изабель Гулар.

"Он сочетает в себе теплые и холодные тона, баланс которых разглаживает кожу как при естественном освещении, так и при искусственном. Кроме того, он не выглядит тяжелым и делает волосы сияющими", – отмечает парикмахер.

 

Теги: LifeStyle Здоровье Красота
Источник: 24 Канал
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