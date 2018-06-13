Какой цвет волос может визуально омолодить лицо

Мастер по окрашиванию волос Шерри Рейнольдс из Австралии уверяет, что определенные оттенки волос способны визуально омолодить лицо человека.

Так, одним из таких оттенков оказался Baby blonde ("детский блонд"), пишет издание Daily Mail.

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"Это тот самый цвет волос, который вы видите у младенцев. Он яркий, блестящий, но в то же время мягкий и теплый. Благодаря этому, кожа кажется подтянутой", – пояснила Рейнолдс.

Допис, поширений Diogo Guerra Hairstylist (@diogoguerrahairstylist) 10 Чер 2018 р. о 5:05 PDT

А брюнетам эксперт порекомендовала выбрать темно-каштанового оттенка Brazilian brown, как у бразильского "ангела" Victoria's Secret Изабель Гулар.

"Он сочетает в себе теплые и холодные тона, баланс которых разглаживает кожу как при естественном освещении, так и при искусственном. Кроме того, он не выглядит тяжелым и делает волосы сияющими", – отмечает парикмахер.