Какой напиток избавит от глистов

Сок из таких фруктов как хурма и яблоки подавляет активность патогенной микрофлоры в организме человека.

Хурма богата витаминами А, С, К, а также в ней есть достаточно кальция, железа, магния, калия и натрия. А природный фторид хурмы подавляет активность паразитов в организме, передает "Страна здоровья".

Читайте также: Супрун рассказала о профилактике опасных паразитов

Этот фрукт эффективно избавляет организм от кишечных паразитов. Сок хурмы помогает при мелких порезах, лечит кровоточивость десен и предотвращает развитие варикозного расширения вен.

Поэтому специалисты рекомендуют употреблять сок из хурмы в сочетании с яблоками. К слову, в Африке люди разрезают плоды хурмы пополам и втирают в десна – таким образом они лечат гингивит и пародонтоз.

В народной медицине используют сок из хурмы для профилактики паразитов в организме