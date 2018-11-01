Какой необычный костюм надела Хайди Клум на Хэллоуин: впечатляющее перевоплощение

Немецкая супермодель Хайди Клум уже в течение многих лет сохраняет статус настоящей королевы Хэллоуин-вечеринок. Каждый раз она удивляет своих фанатов и коллег впечатляющими костюмами и гримом, к созданию которых она подходит с большой ответственностью.

В течение последних нескольких недель 45-летняя Хайди Клум подогревала интерес Instagram-пользователей к своему будущему костюму на праздник Хэллоуина. Она публиковала в соцсетях наряды прошлых 18 лет, о которых говорили все мировые СМИ, от девушки в традиционном немецком женском костюме "dirndl" к костюму волка из клипа Майкла Джексона 1982 года.

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В этом году она поразила поклонников Хэллоуина не менее, – звезда стала героиней мультфильма "Шрек" принцессой Фионой. Ее напарником на вечеринке стал ее возлюбленный – музыкант Том Каулитц, который перевоплотился соответственно в тролля Шрека.

Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека

Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека

Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека

Хайди Клум и Том Каулитц на вечеринке в Нью-Йорке

Костюм и грим зеленого тролля визажисты Хайди Клум наносили с самого утра 31 октября и уже вечером она смогла поразить всю публику свои долгожданным перевоплощением! Праздничная вечеринка состоялась в одном из ночных клубов Нью-Йорка.