Какой овощ способен снизить уровень холестерина в организме

Диетологи советуют употреблять баклажан, поскольку этот овощ может снизить уровень холестерина в организме.

Все потому, что в баклажане содержится много балластных веществ, пишет Страна Здоровья.

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Эти вещества хорошо выводят холестерин, поскольку организм их не усваивает и они не всасываются в организм.

Диетологи считают, что баклажаны полезно употреблять при сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической болезни сердца, атеросклерозе и малокровии.

Баклажан способен нормализовать работу кишечника, он предотвращает развитие гнилостных процессов и способствует уменьшению веса.

Стоит запомнить, что баклажан нельзя употреблять людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при пониженном уровне сахара и поносах. Не стоит употреблять этот овощ при высоком уровне гемоглобина.

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