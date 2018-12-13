Какой природный процесс повышает риск развития рака груди на 80%
Несмотря на популярный миф об оздоровительном воздействии беременности и родов на женский организм, известно, эти процессы могут иметь неприятные последствия – от проблем с зубами к повышению артериального давления.
Исследователи из Университета Северной Каролины в США обнаружили еще одно негативное последствие, пишет журнал Annals of Internal Medicine.
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Ученые провели анализ 15 крупных исследований, в которых приняли участие в общей сложности почти 900 тысяч женщин.
Оказалось, что в течение следующих 5 лет после первых родов риск рака груди возрастает на 80%, и только через 24 года снижается до того же уровня, что и у женщин, которые не рожали. "Защитный" эффект появляется только через 34 года, тогда риск рака груди снижается примерно на четверть по сравнению с женщинами, которые не рожали.
Роды увеличивают риск развития рака груди на 80%
Исследователи имеют несколько объяснений этому явлению. Одно из них – это разрастание клеток, их деление. Риск рака может повышаться из-за изменения молочной железы после родов, ведь этот процесс способствует миграции раковых клеток и появления метастазов. Исследования показывают, что опухоли на более поздней стадии развития чаще оказывались после родов, чем во время беременности.
Частично снизить риск могут роды в более молодом возрасте, а вот для женщин, решившихся на беременность в возрасте старше 35 лет, риск развития рака оказался выше.
Вывод ученых: роды могут повысить риск развития рака груди на 80%.
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